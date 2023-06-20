姓「杜」爸幫兒子改名　竟取這2字極尷尬　老師點名全班笑翻崩潰

【BB改名】幫子女改名要「一眼關七」，特別是諳音字，否則隨時出事！內地一名姓「杜」爸爸翻查字典，終於取出自己喜愛的2字作兒子名字，沒想到配合「杜」姓後令兒子相當尷尬，成為同學們笑話，而老師點名後亦忍不住笑出來，之後更幾乎不點其名字。兒子因此非常失望，希望爸爸媽媽幫他改新名字。



幫子女改名是父母一大難題。（示意圖／gettyimages）

綜合媒體報道，內地一名「杜」姓男子與妻子結婚後非常甜蜜，婚後不久妻子就懷有身孕，也迎來新手父母首道難題 ── 幫孩子改名。於是杜男翻書查字典，想幫孩子取個好聽又有寓意名字，商量多天後，決定若生下兒子就叫「子騰」，生下女兒就叫「子萱」。

10個月後兒子終於出生，也按計劃取名「杜子騰」，令杜男與妻子相當高興滿意，感覺為兒子取了個好名字。

然而現實與想像往往是相反的，隨着時間推移，兒子到了上學年齡，沒想到卻是「噩夢」開始！兒子上學後，老師按慣例在課堂點名，詎料班長聽到老師點名「杜子騰」後，竟然緊張地問老師「您需要去醫院嗎？」。

老師按慣例在課堂點名，詎料班長聽到老師點名「杜子騰」後，竟然緊張地問老師「您需要去醫院嗎？」。（示意圖／gettyimages）

班長說話令老師感到疑惑「去醫院幹嘛？」，但班長追問一句「您剛才不是說肚子疼嗎？」令她茅塞頓開笑了出來，原來因為「杜子騰」與「肚子疼」是普通話諧音，故班長及其他同學誤會自己「肚子疼」，全班亦因而發笑。

為了避免再引起誤會及同學嘲諷，老師後來幾乎都沒有點過「杜子騰」名字，杜子騰難過失望，回家吵着希望爸爸媽媽幫他改新名。

改名隨時影響孩子一生。（示意圖／unsplash）

事件引來網民熱議，笑言「爸爸也是很會取耶」，也有網民建議其他名字，不少都相當趣怪，「杜鵑花」、「杜時間」、「杜老爺」。