麻辣燙店內玩撞向端湯食客　女童遭熱湯淋頭　家長要求食客負全責

帶兒童外出用餐的確要一眼關七，湖南有家長帶孩子去麻辣燙店用餐，其間女童玩鬧時撞向正在端着熱湯的李姓男食客，熱湯淋到女童頭頸。女童被燙傷，她的父親遂要求李先生負全責，但李先生認為事件起因是女童在店內玩鬧引起，故拒絕承責。



李姓男子到麻辣燙店用餐，取餐往回走時，1名女童突然就迎頭撞上他。李先生盤中熱湯瞬間淋到女童頭頸，導致女童燙傷。（微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發於6月17日，湖南長沙李姓男子到當地一間麻辣燙店用餐，當時店內人多，由食客自行取餐。李先生聽到叫號就去取餐，往回走時，1名女童正打鬧沒看路，突然就迎頭撞上李先生，李先生盤中熱湯瞬間淋到她頭頸。

從影片可見，身穿白色衣裙的女童站在取餐處附近，背對走道，與穿藍衣的男童嬉戲。當李先生端着麻辣燙的盤子從取餐處走道步出時，女童突然大踏步轉身，頭部撞向李先生手上盤子。李先生尚未反應過來，熱湯就淋到了女童頭面。女童吃痛跑回一直坐着的2名監護人身邊，其中1名女子坐在椅上，伸手抱住女童。

按李先生說法，當時他見到2個孩子在打鬧，便靠牆邊走，沒想到女童「沖過來直接撞在我盆子上面」。他表示見到女童被熱湯淋到起了水泡，自己第一時間就去拿了紙巾，並且向監護人道歉。之後女童父親到場將女童帶去醫院，並要求李先生賠償醫藥費及承擔主要責任。李先生不接受，於是報警。

警方調解不成功，故建議雙方通過人民法院訴訟解決。（微博圖片）

警方介入調解，建議李先生承擔30%責任，李先生仍不同意，警方調解不成功，故建議通過人民法院訴訟解決。李先生主張自己同是消費者，而意外是因為孩子打鬧引起，目前他還要面臨起訴，在此事中他也是「受害者」。

事件引起網民熱議，不少人認為女童的同行監護人應負全責，「責任全在監護人，又不是遊樂場這麽危險你讓孩子亂跑」、「監護人負全責，那種情況下端湯者無法躲避」、「好多家長真的連基本的安全意識都沒有。自己的無知讓別人買單？」、「感覺就是家長失職」。

（綜合）