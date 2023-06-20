恐怖！網紅玩馬國水上逃生主題樂園　被困密封滑水道　過程極嚇人

任何人去水上主題樂園遊玩，都沒曾想到會發生如此嚇人的意外吧！日前馬來西亞有網紅在社交平台分享1條在水上樂園玩密封滑水道的片段，只見他在開首興奮地向下滑行，卻在中途突然停下，經調整姿勢後成功滑行，惟之後再次停下，他開始驚慌爬行，甚至大聲呼喊，幸好終獲工作人員發現並拯救他離開。

片段惹來網民熱議，不少人都對其經歷表示恐懼；亦有人指出「你穿運動褲去水上樂園？」，猜測或許是因此而阻礙他滑行，以致發生是次被困意外。



馬來西亞有網紅在水上樂園玩密封滑水道時，多次停滯於管道中且無法前進，他驚慌地爬行，甚至大聲呼喊，幸好終獲工作人員發現並拯救，才沒有引致更嚴重意外。（jamii.talib@TikTok）

事發於檳城的逃生冒險主題樂園（Escape Theme Park），該男子傑米（Jami）在TikTok發布短片，片段顯示他在玩滑水長梯。他最先雙臂交叉，隨着他站立的活動式門板打開，他迅速滑進管道內，快速滑行畫面看到他輕易地穿梭於管道中，不料卻在中途突然停下，疑似被不知名物體勾住，隨後經他調整身體角度和姿勢，以及更換方向後便成功繼續滑行。

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可惜他其後再次被困於狹窄管道中，而這次水流並沒有使他往下沖，畫面顯示為停滯不前，他驚慌失措地不斷爬行，並大聲呼救，盼望有人得悉他被困。幸好一名工作人員聽到他呼叫聲，及時打開滑水道頂部。

從畫面可見，傑米成功被救出當下，該員工遞給他一個疑似勾子物體，疑表示那就是令他無法前進原因，傑米尷尬一笑後便將勾子收回褲袋。

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不少網民看完短片後都表示驚恐，「可以看到他很恐慌」、「新的恐懼被解鎖了」。不過亦有網民質疑，傑米竟然穿着長衫長褲去玩水上樂園設施，估計衣着才是令他在滑行中途突然停止真正原因，「你穿運動褲去水上樂園？」；而傑米事後表示，經過是次恐怖經歷和教訓，以後都不敢玩這類設施了。

（綜合）