水上樂園「變性滑水梯」爆紅　比堅尼美女驚變裸男　IG真面目曝光

夏日酷暑來臨，遊樂園紛紛推出水上遊樂設施吸客。台灣劍湖山世界日前宣傳全台唯一水上自由落體「尖叫無底洞」，廣告片中一名擁有傲人上圍的比堅尼正妹滑下之後，卻變成裸露上半身的男生，被網友笑稱根本是「性轉滑水道」，影片引起熱議，眾人也好奇比堅尼正妹的真實身分，有眼尖網友認出，原本她就是重機女孩「江江」。



劍湖山世界日前推出廣告片宣傳遊樂設施「尖叫無底洞」，號稱是全台唯一的水上自由落體設施，可以讓遊客體驗每秒急墜2層樓的快感，釋放壓力。廣告影片一開始是一名身著紅格子圖案、擁有傲人上圍的比堅尼正妹，雙手抱胸站在水道頂端，瞬間墜下，最後滑出水道的卻是一名上身全空的黑色泳褲男！

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影片被播放近36萬次，網友驚訝留言「為何妹子變男士」、「片頭的小姊姊是亂馬1/2嗎」、「辣妹沖進去，出來變男的，誰敢玩」、「下去瞬間變性啊」、「見證15秒的人類奇蹟」，笑稱根本是「性轉滑水道」。

對於宣傳廣告引發網友質疑，業者小編也在臉書發文道歉，表示「本設施不會造成性轉，請各位山友放心搭乘」，但發文引來更多搞笑留言，公視影音網表示：「你們這樣拍片、要讓我們怎麼教小孩啦！」六福村也回應：「女友進去，男友出來，你們設施真的沒有疑慮嗎？」還有人覺得「沒性轉就不想玩了啊」。

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網友對業者小編的道歉文似乎不太埋單，有人開嗆「片頭演員IG交出來，可免除這次公關危機」、「如果有前兩秒小姊姊的IG就原諒小編」，留言釣出比堅尼正妹本人留言「原諒他吧我在這」，同也自行公布IG帳號。

原來比堅尼正妹是一位名為「江江Jiang」的重機女孩，本名江韋恩，今年24歲，身高165公分、48公斤，目前為全職模特、主持人、演員，持有大型重型機車駕照，擁有日文對話能力，目前IG擁有7萬名粉絲，人氣相當高。

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