河豚「拖條白絲帶」　潛水女以為卡住垃圾暖心救援　真相噁心到嘔

看似夢幻的畫面不見得真相就很夢幻。



一名潛水員在海中看到一隻河豚身體拖著長長的白色絲帶游泳，雖然畫面很仙氣漂亮，但潛水員驚覺不對勁，以為河豚是被海洋垃圾纏住想過去救助一下。

細看發現其實這條白絲帶根本不是什麼垃圾，而是河豚的屎。

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澳洲一名喜愛潛水的女網友凱西（Jules Casey）在IG帳號「onebreathdiver」貼出一段影片，表示自己去浮潛的時候遇到一隻河豚竟拖著白色的絲帶在海中游泳，仙氣的模樣看起來十分夢幻。

一開始她以為這隻河豚可能是纏上了人類丟棄在海中的垃圾或是誤食垃圾才會這樣，就想說衝上前幫牠把垃圾拿掉，沒想到靠近一看發現越看越不對勁，這才發現原來這白絲帶竟然是河豚的大便，奇特的一幕讓她不禁拿起水下攝影機全程錄下。

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影片在網路上掀起熱議，網友留言表示「以為很夢幻沒想到真相很幻滅」、「不得不說這屎其實挺好看的」、「河豚：第一次見到我拉屎很奇怪嗎」、「不說我以為河豚在跳彩帶舞」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】