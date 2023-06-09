黑色大鼻動物同摩艾石像撞樣仲一身肌肉　真身嚇窒網民：竟然是牠

兔子一般給人軟萌可愛的印象，但有網友捕捉到動物園的一隻白色巨兔長相詭異陽剛，方正的臉型活像知名的復活節島摩艾石像。



網友在微博分享，他在一間動物園裡看到兩隻兔子在休息，其中一隻黑兔在抓癢曬太陽，另一隻黑白相間的兔子躲在岩石的陰影下睡覺。

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從黑兔可看出這個品種的兔子體型不小，然而在休息的這隻白兔長相奇特，牠縮成一團身體呈現壯碩方形，臉部看起來也是又長又方正，鼻子中間一坨黑，耳朵短小，瞇成一條線的眼睛和嘴巴看起來就像復活節島上的摩艾石像（Moai），乍看完全不像兔子。

這條影片吸引超過50萬人收看，網友表示：「你跟我說這叫兔子？」、「這長相也太抽象」、「怎麼像基因突變」、「這品種會吃小孩嗎」、「兔和牛的混合體？」、「現實版越獄兔」、「怎麼會有不可愛的兔子」、「一時分不清到底是頭還屁股」。

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不過有人指出這應該是喜瑪拉雅兔，體型沒有想像中大，跟一般兔子差不多，他指出大隻一點的兔子縮成一團都是長這樣，養兔子的都見過並不稀奇。

喜馬拉雅兔（Himalayan rabbit）又稱為五黑兔，是家兔的一個品種。喜馬拉雅兔出生時全身均為白色，六個月後其鼻子、耳朵、前腳、後腳與尾巴等部位毛色會轉為黑色，其他部位則維持白色。

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