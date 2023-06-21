兒子生日帶蛋糕餅乾返幼稚園分享　竟被園長逼轉校　媽媽：太扯了

想分享生日喜悅，竟被迫轉校？台灣有媽媽於網上發文大呻，日前兒子生日，她讓兒子帶蛋糕和手工餅乾回幼稚園分享，盼所有小朋友同樂。當天接兒子放學時，老師也沒說什麼，怎料翌日卻收到園長來電說，有6名家長反映她這樣做會對他人造成困擾，「會讓小孩有比較的心態，嚴重影響到其他學童的價值觀」，其後更明言因無法得罪其他家長，故要求她盡快為兒子轉校，該媽媽對此感到超傻眼。



台灣有媽媽於網上發文表示，日前兒子生日，她讓兒子帶蛋糕和手工餅乾回幼稚園分享，盼所有小朋友同樂。（《反起跑線聯盟》劇照）

該媽媽於「匿名公社」以「這些家長的教育是外包了嗎？」為題發文表示，日前兒子生日，她準備了去甜點店訂的手工餅乾和1個12吋蛋糕，餅乾1包有3塊，1塊價錢不到50元新台幣（約13港元），她讓兒子帶回幼稚園與所有小朋友同樂，當天接兒子放學時，「孩子很開心，老師也沒說什麼」。

惟翌日該媽媽卻收到園長來電說，有6名家長反映，「我這樣做會造成很多人的困擾，會讓小孩有比較的心態，嚴重影響到其他學童的價值觀，後面更說她無法得罪其他家長，所以拜託我近期內轉幼稚園」。

媽媽既生氣又無言，反問道「不想得罪其他家長，所以選擇叫我轉幼稚園？她說她也很為難，要我不要為難她，但現在是誰在為難誰？價值觀不是家長該教導的嗎？我只是拿個餅乾買個蛋糕，就可以影響到別人的價值觀？會不會太扯了？」，最後她決定退學費帶兒子轉校。

媽媽說，當天接兒子放學時，「孩子很開心，老師也沒說什麼」。（《反起跑線聯盟》劇照）

事件引起網民熱議，有網民認為樓主事前應詢問校方可否帶食物回校分享，又指出確實有機會令小朋友間攀比，「做事情前有沒有先尊重過學校跟學校詢問？這樣做是真的會造成比較心態跟帶來困擾，也許這對你來說沒什麼，但是有些家庭可能會有壓力」、「因為小朋友會回家吵，上次那個誰誰！她媽媽就有送蛋糕來，為什麼我生日就不能送蛋糕，家裏的爸爸媽媽還要花時間解釋」、「說實在的，現在家長真的會有比較心態，愈送愈精緻」。

也有網民認為園長要求轉校的舉措太過誇張與嚴重，「老師沒禁止家長帶蛋糕，現在園長卻要你轉學是不合理的」、「不能帶就宣導就好了，要求轉學有誇張到，而且當下是要人家轉去哪裏」、「好誇張的幼稚園！如果不能準備蛋糕餅乾，那一開始就應該說清楚！也不要收下你準備的東西呀！而不是接到家長投訴，才把責任都推到你身上？傻眼！還是趕快幫小孩轉學吧！」。

該媽媽收到園長來電說，有6名家長反映她這樣做會對他人造成困擾，「會讓小孩有比較的心態，嚴重影響到其他學童的價值觀」。（《寶貝當家》劇照）

有網民指出，分享食物是美德，家長應趁機做機會教育，「轉學有點，還好我的孩子拿到其他同學的生日分享都很開心，上學的小確幸」、「送不送蛋糕請不請零食或者東西的價格不是重點，重點是懂得分享與同樂才是價值，價格跟價值是兩種不同的境界」、「這學校有問題吧？我很常帶東西讓我兒子去學校分享餒！」、「老師應該教導孩子，收到什麼都應該有感謝的心不是比較吧！」。

有網民分享自己孩子幼稚園的做法，「我小孩以前讀的幼兒園做法是，學校每個月都有慶生日，當月壽星一起過，園長在入學前都會跟家長說別帶蛋糕在學校幫小孩慶生，怕小孩會去攀比」。