打工仔月入萬元硬買法拉利　分120期供款　10年後逆轉成人生贏家

投資有賺有蝕，風險要自行承擔，但如果眼光準確，身家隨時可以翻幾翻。日本一名打工仔，月入只有萬多元，卻看上了一輛法拉利F355，即使明知當時無法負擔，他仍硬着頭皮申請汽車貸款來購買，並分期120期付款，經過10年，他在上月才完供款，但車價已由700萬日圓（約37萬港元）升至2000萬日圓（約110萬港元），他為自己的投資眼光感到高興。



大野10年前雖然每月只得萬多元收入，但仍堅持分期購入一部法拉利，他十分高興將獲得回報。（《無法成為野獸的我們》劇照）

綜合日媒報道，今年54歲的男子大野善直指自己在10年前，看上了「法拉利F355」這款名車，不過當時他的全年收入只有276萬日圓（約15萬港元），但他的目標法拉利卻值700萬日圓（約37萬港元）。雖然他當時的經濟狀況實在無法負擔，但大野仍未想過放棄，決定硬着頭皮申請汽車貸款，並選擇分期10年來供款，即共120期來支付車貸。

大野為了償還車貸，一家人過着十分忙碌生活，除了正職，他晚上兼職當洗碗工人，幸而外家有一座穀倉讓他將法拉利停泊在內，毋須額外為停車位支付費用。而在3年前，大野也停止了駕駛該車，省下了汽油錢、車稅和保險費等支出。

大野用10年時間供滿一輛法拉利，現已升值至買價約三倍。（網上圖片）

到今年5月，10年時間過去了，大野終於還完車貸，而他的法拉利價格亦在這10年間不斷上漲，已由700萬日圓（約37萬港元）升至2000萬日圓（約110萬港元），這讓大野十分興奮，「因為過往至現在，工作都是面對要承受忍耐，但因為我有這台法拉利，所以就算工作再辛苦難過，我都可以忍受」。他指這10年來一直用心保養愛車，現在他隨時可賣出去大賺一筆。