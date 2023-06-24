港女排隊等巴士怕曬！「彈出彈入」惹不滿　乘客公審因1點不獲撐

等車要排隊是常識吧！日前有乘客指在等巴士期間，因為太陽猛烈關係，有2名女士走到陰涼處乘涼，及後看見有人開遮後又重新返回隊伍，不滿其「彈入又彈出」行徑，心想「唔該！守規矩排隊啦」，更將事件公審至網上。雖有網民認同樓主這類人缺乏公民意識底線；不過更多人覺得只是閒事，這樣都要公審未免過於無聊，反質疑樓主「同佢哋講只要三秒」、「咁都要影人放上網？」。



有乘客在等巴士期間，遇見2名女士因太陽猛烈關係，走到陰涼處乘涼，及後又重新返回隊伍，不滿其「彈入又彈出」，故將事件公審至網上，反惹來網民指責。（FB「將軍澳主場」圖片）

該乘客在Facebook「將軍澳主場」群組發帖，稱「個個都怕曬，又唔想排隊㗎啦」，並指圖中背紅色背囊和穿粉紅色衫女子離開排列隊伍後，她們後方的婆婆便自動走上前，不過隨後有隻大型犬經過，她們因害怕又重新走回隊伍並站於婆婆身前，彷彿一直有排隊般，看不過眼稱心想「唔該！守規矩排隊啦」，更質疑若然不想等又不想曬太陽，可以選擇坐地鐵和的士；或者可以讓有排隊的人先上車。

樓主稱，排隊等車是常態，大家都應該要跟隨，而非「大家行埋一邊避，有第一個人開把遮排隊，就個個都行哂出黎」或「企係陰少少嘅位置排隊，等咗陣又好曬，又行返埋一邊」，不過她自知當刻沒有開聲指責，反而事後才公審對方，亦有心理準備「預咗俾人講」。

樓主不滿2女子「彈出又彈入」，故不滿稱「唔該！守規矩排隊啦」。（《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》劇照）

有網民認為現時很多人都缺乏公民意識底線，「最憎呢啲人唔肯正正經經排隊」、「好多人無『取捨』習慣，又要唔曬，又要早上車」、「我住條村啲人好鍾意坐喺樹底就當自己排隊」、「所以一有人離隊我就會向前企，等佢知佢個位無左」。

惟不少人認為只是小事一樁，與其浪費時間網上公審，當刻馬上表示不滿便能解決問題，「咁都要影人放上網？」、「其實你出得Post，點解你唔開口同佢哋講，同佢哋講只要三秒」、「我平時有唔妥都直接講」、「呢兩個女仔可能唔知咁樣做係唔好，如果有人話比佢哋聽，佢哋就會明白，下次就唔會再做！」。

（FB「將軍澳主場」）