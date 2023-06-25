的士司機全程「唔識路」被指拒載　網民1原因反斥男子「西客」

的士拒載問題時有發生，惟1名男子早前在網上發文，並上傳1段在的士車廂內拍攝的影片，顯示他於灣仔上車後沿堅尼地道前往半山區方向，其間與女司機不停爭吵。男子指控司機拒載，後者則表示自己不熟路，要求他指路；樓主在文中炮轟，「我上咗車妳先拒載話唔去？到我話唔去就車我去警署，妳咪又去」，卻引來部分網民反斥他態度極差，猶如「西客」，留言稱「27蚊玩咁盡」，但也有網民認為作為的士司機，不應以不熟路為由拒載。



1名男子早前在網上發文，並上傳1段在的士車廂內拍攝的影片，批評片中的士司機拒載。（fb影片截圖）

樓主月初於facebook群組「舉報拒載(的士)群組」發文，表示早前登上的士後，司機才明言拒絕接載他，樓主聞言便表示「唔去就車我去警署」，其後司機方繼續行程；而據影片顯示，該名司機與樓主不停爭吵，司機多次要求對方指路，表示「唔好講廢話，條路點行？」、「自己帶路」，坐在後座的樓主則回應指「得一條直路，點行錯路呢？唔該妳靜啲，我係乘客，OK？唔該妳讀熟香港嘅法律先」、「堅尼地道都唔識啊？」，雙方你一言，我一語。

樓主一直舉機拍攝至抵達目的地，車資為27元。他在文中批評，即使不熟悉相關道路，大可參考手機地圖和使用導航，「唔識路就唔好揸的士，而家咁多工具，要地圖有地圖，要導航有導航，做得差嘅人就係要畀多啲人知等其他人唔好上當」。

帖文一出，立即引來網民爭論，部分人認同樓主，表示作為的士司機，不應以「唔識路」為由拒載，留言狠批「如果身為的士司機以唔識路為理由，拒絕載乘客去目的地，咁應該交返個6號牌畀運輸署」、「唔識路，可以用導航掛，連導航都唔識用咁仲學咩嘢人揸的士啫，去揸巴士啦，巴士指定路線嚟，包妳識」。

不過，也有網民表示樓主的態度太咄咄逼人，認為雙方都有錯，直指「公道講句唔識路係抵鬧，但片主一定都係西客」、「開口埋口去差館」、「27蚊玩咁盡」、「正宗西客，搭嗰廿零蚊的士又要拍片擺人上網……個女司機話唔識你又唔信，以為人哋呃你！或者嗰個女司機揸開九龍區真係唔識路呢！小小嘢都包容唔到」。

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示的；拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方。任何人如違反有關法例，一經定罪，可處罰款10,000元及監禁6個月。