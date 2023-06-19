無錢學人搭的士？乘客要去提款　司機焗等痛失長途客　見鈔票更嬲

搭車要確保身上有足夠錢付車資是常識吧？早前1名的士司機在facebook發文抱怨，指接載1名乘客從尖沙咀到紅磡，到埗後對方才發現沒有現金付車資，便放下手袋然後到便利店提款，不過在等候期間，的士突然遇到打算前往港珠澳大橋香港口岸的客人，無奈司機要等待客人折返付款，因此錯失長途客，而對方回到車上時，更拿出1張500元鈔票然後要求找續，令司機氣憤得直呼「佛都有火」。



有的士司機發文抱怨，指接載乘客從尖沙咀到紅磡，到埗後乘客才發現沒有錢，便放下手袋再到便利店提款，等候期間令他痛失長途客。示意圖，非當事人。（資料圖片）

該名的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，表示早前曾接載1名客人由尖沙咀到紅磡，當到達目的地後，客人才發現身上沒有錢支付車資，故放下手袋便短暫離開到附近便利店提款。司機等候期間，有另1名客人上前問道「港珠澳去唔去」，他只能讓對方先等一等，可惜約半分鐘後，乘客便坐上另一輛的士離開。

痛失前往港珠澳大橋香港口岸人工島的長途客，令樓主大感可惜，而在大約1分半鐘後看到取錢回來的客人，對方卻拿出500元紙鈔付錢讓他找續，氣得他直呼「真係佛都有火，嗱嗱臨找錢畀佢叫佢落車走」。

帖文一出便引來不少網民留言，紛紛開玩笑指要該名乘客自行承擔後果，「我係樓主就會掉咗個袋落地下，然後上嗰台港珠澳走人」、「下次我會叫佢先上車，坐住前排等」、「叫個客去人工島拎返個袋」；不過，也有網民理性分析，稱假如不是該名客人的短暫離開，樓主也不會遇上長途客，「唔好咁啦，你唔係等人畀錢，你都唔會停車啦」、「你本身不是客取錢，也不在那等，正常流程」。