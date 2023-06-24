馬騮突襲！爬上小巴車窗與司機對望　網民爆笑設計對白：老笠香蕉

「馬騮都想搭小巴？」有網民於網上分享1張有趣照片，有猴子爬上小巴的司機車窗位置，與司機四目交投，司機有點兒像被嚇倒，側了側身避開。爆笑畫面引來網民「腦補」各種劇情，代入司機與猴子第一身設計對白，笑言「家下老笠香蕉，唔係架小巴渣都冇」、「上車就畀錢啦」、「冇八達通，蕉收唔收？」。



有網民於網上分享1張有趣照片，有猴子爬上小巴的司機車窗位置，與司機四目交投。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

該網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文貼出照片，見到1隻猴子爬上輛往荃灣的綠色小巴，雙手抓着司機位車窗位置與司機對望，司機雖面露笑容，但也似被突如其來的景象嚇倒，側了側身稍稍遠離車窗位，而當時車上並無乘客。樓主為照片設計爆笑的對白，代猴子問：「司機，經唔經馬騮山呀？」

不少網民也紛紛發揮創意，笑說「司機話：經呀，大聖爺，你師傅同埋沙僧、八戒，佢哋呢？佢哋冇同你一齊咩？」、「𡃁仔，經過呢條路，畀咗陀地蕉未？」、「馬騮：我個仔2個月大要唔要畀錢？」、「唔係拒載呀嘛？」、「可能想去火焰山」、「我要返花果山」、「新款側鏡？」、「cut線轉彎佢會幫你畀個5」。

有「熟路」的網民就指出，該輛小巴可能是往返城門水塘及荃灣的82線小巴，故才會有猴子出沒，「架小巴寫住去荃灣，即係城門水塘菠蘿壩總站啦」、「睇價錢牌應該係城門水塘82線」、「城門去荃灣條線，有司機餵生果，餵到熟晒，先有咁嘅情景」。