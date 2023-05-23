馬騮化身拆彈專家「洋蔥式」徒手挖開蜂巢　不被叮傷原因揭曉

一般人看到蜂窩都是避之唯恐不及，還要請專人幫忙移除。然而猴子卻是完全不怕直接單攻，甚至徒手掰開大啖裡面的蜂蛹。



外國網友拍到門口天花板角落長了一個大蜂窩，有不少蜜蜂在巢外飛舞，一隻捲尾猴沿著屋頂爬過去，大手一揮直接將一片蜂巢撥落，驚動蜜蜂們衝出家門，在猴子身旁成群飛舞。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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被蜂群包圍的猴子看起來一點都不懼怕，一邊抓癢一邊接近蜂巢，等到蜜蜂漸漸離去，猴子大膽迫近蜂巢，像剝洋蔥一樣把蜂巢的外殼一一拆卸，將巢片拿起來狂舔，最後索性直接把頭伸向蜂巢中心吃起蜂蛹。

網友表示：「摘蜂巢不用找消防隊了」、「蜜蜂被拆家啦」、「超狂拆彈專家」、「蜜蜂後來是放棄了嗎」、「以為牠會把窗戶打開就精彩了」、「補充蛋白質」。有人問為何蜜蜂都不會叮牠，網友回答捲尾猴的毛髮很厚，所以不怕被螫。

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