乘客call的士要求「肉體抵車資」　備註加這1句更狂　司機咁反應…

搭的士想用「肉體」抵車資？有的士司機上載召喚的士網上預約平台截圖，指乘客表明「想唔收錢」，並於備註列明「可以俾你搞一次」，以及「順眼，大波」。該司機指自己本來想搶單，但由於自己手慢「飲恨」未能成功，於是求問其他司機「邊位師兄接咗，分享下好喎」。

截圖惹來司機、網民熱議，有人笑言「揸的士嘅好處」，但也有不少網民提醒司機小心，「色字頭上一把刀」、「男扮女裝」、「重量級」。另有網民質疑截圖真偽，「P圖？」、「呢啲一定係啲無聊師兄自己出order」。



有的士司機上載召喚的士網上預約平台截圖，指乘客表明「想唔收錢」，並於備註列明「可以俾你搞一次」。（資料圖片）

有的士司機上周六（6月24日）於Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上載網上預約平台截圖，見到有乘客下單想由鴨脷洲街市到1間酒店，惟令人驚訝的是，該乘客表明「想唔收錢」，更在備註欄寫上「順眼，大波，可以畀你搞一次」，疑似想用「肉體」當作車資。

樓主聲稱自己當時想搶單，詎料仍是「慢人一步」未能成功，遂發文求問其他司機「邊位師兄接咗，分享下好喎」。

截圖引來司機、網民熱議，有人笑言「揸的士嘅好處？」、「搞一次咩先？」、「一次就返唔到轉頭」、「主題是 -5！搞完仲有錢收」、「真係百貨養百客」、「重量級，可能係H級但粗腰」。

有網民提醒司機小心「色字頭上一把刀」。（《降魔的》劇照）

也有網民提醒司機小心，「色字頭上一把刀」、「可能男扮女裝」、「如果係真嘅！證明而家啲人真係黐X線」。另有網民質疑截圖真偽，「P圖？」、「呢啲一定係啲無聊師兄自己出order」。

另外，該約車截圖目的地的酒店在港九均有分店，以最近的灣仔為例，按google地圖路線顯示，相距鴨脷洲街市約8.5公里，市區的士收費不足100元；如行西隧過海到旺角分店，車資連隧道費大約200多元，涉及金額不多，故網民有人惡搞約車圖「自娛」。