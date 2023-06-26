憂阿女沉迷打機缺自信　高考後帶整容　母：讓她多和現實世界社交

整容原因竟與沉迷打機有關？內地1名媽媽發現女兒升上高中後非常喜歡玩網上遊戲，擔心女兒因樣貌不夠美而缺乏自信。為了讓女兒更多與現實世界建立社交，該名媽媽與女兒商量後，決定於完成高考後帶她去整容。事件引來網民熱議，有人認為女生的父母非常開明，尊重女兒的意見，但亦有人質疑，涉事父母行為會助長過早整容的不當風氣，加劇「容貌焦慮」文化。



內地1名媽媽發現女兒升上高中後非常喜歡玩網上遊戲，擔心女兒因樣貌不夠美而缺乏自信，與女兒商量後，決定於完成高考後帶她去整容。（微博影片截圖）

事發上周三（21日），遼寧鐵嶺市1名馮姓媽媽，帶同剛完成高考的年輕女兒前往整形醫院，接受鼻子及下巴整容手術。從馮女拍下的記錄影片可見，女兒與她一同聆聽醫生意見及手術講解，術後女兒留醫了至少4天，其間鼻部及下巴的傷口一直蓋着紗布，但能卧床及坐在梳化休息，至第四天甚至能以飲筒飲用水果茶。

馮女指，女兒自升上高中後便開始沉迷玩網絡遊戲，她與丈夫留意到相關情況，擔心女兒自覺長得不漂亮，因而缺乏自信，減少與人溝通，「因為從小到大都是誇我女兒是比較清秀的，但是從來沒有人誇過我女兒是美女，我和她爸爸就在考慮，是不是因為咱們的女兒長得不好看、不自信」。

馮女指，女兒自升上高中後便開始沉迷玩網絡遊戲，她與丈夫留意到相關情況，擔心女兒自覺長得不漂亮，因而缺乏自信。（微博影片截圖）

為了讓女兒變得更漂亮以提高自信心，同時鼓勵她多點與現實世界建立社交關係，馮女與女兒溝通後，「在孩子非常認可的情況下，找了醫生和我們探討之後，做了（整容）方案，（給女兒）做了鼻子和下巴」。

馮女指，女兒完成手術後，所有到家中探訪的親友「看到我女兒都在誇：『真的是太好看了！』」。不過她同時提醒一眾家長及網民，整容「肯定都是有風險」，因此下決定前必須要謹慎，「不要盲目去跟風」。

手術後女兒留醫了至少4天，期間鼻部及下巴的傷口一直蓋着紗布，但能卧床及坐在梳化休息。（微博影片截圖）

事件曝光後引來網民熱議，有人認為馮女與丈夫是開明的父母，願意與女兒溝通並容許女兒整容，「成年了有自己做決定的權利，怎樣開心怎樣來」、「人家父母還有本人都不介意，網友又介意什麼了？如果可以通過變美一點讓一個人變得更自信更優秀，這又有什麼呢？」、「我高考完我媽第一件事就問我，要不要去剌個雙眼皮，很正常啊」。

不過也有人直指，自信與否跟玩網絡遊戲根本無關，直指馮女行為只會加劇女兒「容貌焦慮」，建立錯誤價值觀，「愛美之心，人皆有之，但漂亮就一定自信？不見得吧！」、「為人父母怎麼光想着手術之後可以變美？如果手術失敗了呢？孩子怎麼辦，能承受的了嗎？」。