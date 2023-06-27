160元買倉鼠　生病看獸醫被收近9000元　主人崩潰：牠最好活10年

養寵物是一生一世的承諾，收養牠第1天開始，便要對牠負責一輩子！美國有1名女子早前就拍片分享，表示她過去花了20美元（約160港元）買來1隻倉鼠，而倉鼠早前生病，女子便帶牠看獸醫，未料事後一看賬單，驚覺診治費高達1,129.46美元（約8,840港元），讓她大嚇一跳，更笑言「他（倉鼠）最好活個10年」。



美國1名女子早前拍片分享，表示她帶生病了的倉鼠去看獸醫，其後看賬單大嚇一跳。（TikTok影片截圖）

美國德州（Texas）1名女網紅早前在TikTok上傳影片，她在片中指因為其倉鼠生病，便帶牠看獸醫和接受診治，但讓她始料不及的是，她花20美元買來的小倉鼠，診治費竟然高達1,129.46美元。據賬單顯示，最貴的項目要587美元（約4,600港元），而緊急檢查及治療和診斷費，則分別要184美元（約1,440港元）和150美元（約1,170港元）。

短短10秒的影片亦拍到女子一臉懊惱地翻閱診所派發的「客戶教育」文件，片中附文則表示「物最好活個10年」。

網民指購買小動物的成本或許不高，但牠們也是家中的一份子，不論醫藥費多昂貴，主人都應承擔責任。示意圖，非涉事倉鼠。（資料圖片）

影片引來許多同樣有養寵物的網民留言，指購買小動物的成本或許不高，但牠們也是家中的一份子，不論醫藥費多昂貴，主人都應承擔責任，「他本身在店內也許只值20元，但當他來到家中，便比任何東西都價值更高」；也有人大讚主人有愛心，並建議主人可購買寵物保險，「你們真的很關心小倉鼠」、「你們是心地善良的人，換着是我，也會做一樣的事」、「這就是我買寵物保險的原因」。