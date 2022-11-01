獸醫幫大象灌腸通便一秒被「瀑布」淹沒　滿臉糞便卻露出滿意笑容

大象體型巨大，排泄物量也是相當驚人，一隻年老大象因便秘進行灌腸治療，當堵塞肛門的糞便被移除，積在體內的排泄物一湧而出，站在屁股後面的獸醫被弄得一身濕。



泰國Samui大象庇護所Facebook粉絲專頁分享一段影片，清邁的大象自然公園（Elephant Nature Park ）有一隻年邁的母象Lana，患有非常嚴重的便秘，獸醫診斷必須要趕緊治療，如果放著不處理恐會危急性命。

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3名獸醫對Lana進行灌腸，一個人拉住牠的尾巴、一個人將水管伸進肛門注水，另一人試圖徒手拉出卡在屁眼的糞便。就在他將一大坨便便拉出來時，大象的排泄物就有如洪水般源源不斷噴出，穿著雨衣的獸醫趕緊閃避，但已慘遭這陣「黃金雨」波及。

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雖然被排泄物弄得一身濕，但順利達成任務，獸醫都露出滿意的笑容，而且Lana排泄後身體已經好很多了。網友大讚工作人員的愛心和敬業，還有人開玩笑稱未來處理可能要多戴一副口罩了。

有人問到大象不是都吃蔬菜水果這類蔬食，為何還會便秘？該粉絲專頁回答，當大象年紀大時，常常會有消化問題，腸道蠕動變緩而導致便秘。

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