求職男保證「什麼都做」秒獲聘　上班第1天全公司傻眼：難以置信…

撰文：布萊恩
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【求職／職場熱話】面試講到「天花龍鳳」真的能兌現？日本1名27歲男子到服裝設計公司求職面試時，保證自己「什麼都能做（何でもできます）」，於是瞬間被取錄。然而到正式工作首天，其舉動已令全公司同事看傻了眼，直指「真的是難以置信」，而對方第2天已無故曠工，迅速被解僱。

日本有27歲男子到服裝設計公司求職面試時，保證自己「什麼都能做（何でもできます）」，於是瞬間被取錄，然而到正式工作頭一天，其舉動已令全公司同事看傻了眼。（示意圖／資料圖片）

日媒報道，兵庫縣1名50歲女子投稿分享這宗職場「騎呢」事。她本身是策劃、營銷、管理經理，以往擔任服裝設計師時，曾有1名27歲男子到公司應徵，對方面試時相當積極，更保證「什麼事都能做」，於是成功獲取錄。

然而現實往往不似想像，男新人首天上班撞正公司展示會，同事們都忙着幫人體模型穿衣服、打開紙箱整理運送的衣物等，男新人卻只是站在一旁，看到空紙箱也不幫忙處理摺疊，令樓主直言「根本就什麼都做不了，根本沒有任何用處」。男新人後來被提醒後，才開始工作，但樓主仍然懷疑，「真的什麼都能做嗎？」。

面試講到「天花龍鳳」，是否真的能兌現？（示意圖／資料圖片）

意想不到的是，男新人第2天已無故曠工，私人物品留在公司枱上，老闆致電詢問也無人接聽，「顯然，他退縮了」，令老闆氣炸把男新人辭退，樓主亦傻了眼：「沒想到就這麼一天，真的是難以置信」。

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