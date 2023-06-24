蒜蓉粉絲蒸蟹食到嘔！人妻驚見蟹腳密集黑色顆粒　專家咁解釋但…

蟹腳上黑色點點導致嘔吐？杭州有人妻一家三口到海鮮店吃蒜蓉粉絲蒸雪蟹（松葉蟹），發現蟹腳上有黑色顆粒，像「密密麻麻的卵」，一看惡心到入廁所嘔吐數次，她向職員投訴後鬧上派出所，無法達成共識，餐廳退全款及出資帶她到醫院檢查身體，除「嘔吐」徵狀外沒異常，但人妻堅持要餐廳「一賠十」。有內地漁業專家指，那些黑色點是「蟹蛭卵鞘」，愈多證明蟹品質愈好，不會寄生人體。不過人妻仍認為餐廳上桌的蟹仍有蟹蛭卵不適合，堅持索賠。網民們則同情店家「真是倒楣」，已有專家證明不是品質問題，不理解為何要餐廳賠款。



人妻一家三口到海鮮店吃蒜蓉粉絲蒸蟹，發現蟹腳上有黑色粒粒，她馬上嘔吐。（微博影片截圖）

浙江電視台節目《1818黃金眼》日前收到投訴，王女士6月18日中午12點到杭州一家叫「盒馬鮮生」的海鮮店吃飯，點了1隻約230元人民幣（下同，約250港元）的雪蟹（又稱松葉蟹、長腳蟹）和80多元（約87港元）的波士頓龍蝦，加工費一共是47元（約51港元），王女士又和女兒點了幾道菜，一頓吃下來400多元（約436港元）。

王女士稱老公選蟹時沒留意蟹腳有顆粒，待龍蝦吃完，蟹上桌時很美觀，有紅蟹蓋蓋住，蟹腳在粉絲內也看不出來，直至女兒吃蟹腳時，「她說上面有好多小芝麻」，她拿上手看才發現是「密密麻麻的卵」，一看完覺得很惡心，馬上去廁所吐了好幾次。她向職員了解，對方稱那是蟹蛭的卵，雙方溝通過程不愉快，店舖還報了警，要到派出所調解。

客服人員稱只能將該盤蟹退回，另賠償100元（約109港元）消費金，王女士不接受，要求一賠十或帶她們去檢查身體，看應該怎賠。當天在派出所待到晚上8時，對方稱賠償500元（約545港元）已是極限，並會將所有菜退掉，「因為這些菜我都沒法吃了」，後來客服人員陪她去醫院檢查，並支付醫藥費。檢查報告所見，除了嘔吐之外，她身體無異常。

中國漁業協會原生水生物及水域生態專業委員會副主任、微博主「開水族館的生物男」周卓誠指出，照片中的是蟹蛭卵鞘，愈多證明蟹的品質愈好，蟹更老，肉多味美，屬吃海鮮的常識，帝王蟹、松葉蟹、毛蟹等都是如此，不會寄生人體。

然而，王女士認為蟹上有蟹蛭卵等附着物可理解，問題是送上餐桌應該是熟菜，這些蟹蛭卵和蒜蓉混在一起並不合適。當時職員說蟹蛭卵不一定弄得掉，「後來他們用指甲摳就摳掉了，我孩子把它當芝麻一樣吃掉了，我是真的接受不了」，已帶女兒到醫院檢查，強調店家一定要假一賠十，已向市場監管部門反映情況。

店方向內媒解釋，蟹蛭和蟹蛭卵都是帝王蟹、長腳蟹等常見的伴生生物，對人體無害，加工過程中會用高壓水槍清洗，再經高溫加熱，不會影響食用。由於菜品給客人不好觀感，會加強該類商品的加工處理。店方已對客人全額退款及給予200元（約218港元）補償，但無法滿足客人一賠十，即2999元（約3270港元）的賠償金。而至今陪同客人到醫院檢查，已支付了逾720元（約785港元）的檢查費，會繼續跟進事件。

網民們一致同情店家，尤其已經有專家證明不是品質問題，「還要十倍賠償，小算盤打的真好」、「螃蟹新不新鮮一吃便知，新鮮螃蟹的鮮甜肉質，能吃不出來？」、「就奔着訛錢去的吧」。 不少人認為餐廳根本不應賠償，「又不是品質問題…也不是假貨問題，又沒有欺騙消費者，哪裡來的退一賠十？」、「這還賠完全無法理解……就是商家為了名聲不得已服軟了」。

（綜合）