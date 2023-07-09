退八達通被收$XX　小紅書女怒轟：真狠啊　注意八達通8項隱藏收費

【八通達／隱藏收費／小紅書】八達通是香港常用的電子支付工具之一，但當中有些收費項目未必人人都知道！有女網民於小紅書發文表示，近日到港鐵退掉多年沒使用的八達通卡，卻被收取了30元，「50元押金裏面再扣掉你30元，不論你是想啟動這張卡還是想退掉這張卡」，讓她感到不滿，斥責「真狠啊！」。帖文又來網民熱議，有網民認為八達通卡條款早已寫明相關收費，也有內地網民稱香港做法已較深圳好，「深圳地鐵卡30元直接就不給退，香港已經人性化非常好了」。

翻查資料，八達通有「退卡費」、「不常用」費用等多項必須留意收費，以下8大「隱藏」收費一一話你知。



八達通是香港常用電子支付工具之一，也有一些收費項目要注意。（資料圖片）

該女網民於小紅書以「港鐵真狠啊」為題發文，指最近找到新冠肺炎疫情前購買的1張八達通卡，由於不再使用，於是到港鐵客務中心退掉，沒想到被收取30元，「50元押金裏面再扣掉你30元，不論你是想啟動這張卡還是想退掉這張卡」。

從樓主上載的單據見到，她被收取了「不常用八達通行政費（4年）」，共30元。不過，雖然樓主在港鐵客務中心處理退卡時被收費，但有關款項應是八達通公司收取，而非港鐵收取。

樓主指，最近找到新冠肺炎疫情前購買的1張八達通卡，由於不再使用，於是到港鐵客務中心退掉，沒想到被收取30元。（小紅書）

樓主對此不滿，批評「一家獨大的公司，知道很多人在這3年沒怎麼出門，在疫情之後就突然來這一手，真懂行情，嘖嘖」。

帖文引來網民熱議，但大部份網民都指出八達通卡條款早已寫明相關收費，沒有問題。（小紅書）

帖文引來網民熱議，但大部份網民都指出八達通卡條款早已寫明相關收費，沒有問題，「條款及細則中早已寫明，一直如是」、「條款一早寫明，有什麼問題？」、「其實$30點都會收，退卡收30，50按金得20……如選擇增值50，又係先扣30，結果又得20…」。也有內地網民認為香港做法已較深圳好，「深圳地鐵卡30元直接就不給退，香港已經人性化非常好了」。

樓主亦於留言回應感謝網民關注，解釋自己平時少用八達通，「昨天（6月1日）去退掉幾年前的八達通卡（當時找不到以為不見了），看到退卡規定，拿出來說一下而已。各位看官請繼續關注評論，謝謝你們喲」

八達通8大「隱藏收費」注意



根據八達通條款，有「退卡」、「不常用」收費等多項必須留意收費，以下8大「隱藏」收費一一話你知。

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不過，以下8類別八達通可以豁免收取「不常用八達通行政費」，快看看自己的八達通是否以下類別吧。

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