肉身擋車！追唔到巴士 短髮女企馬路截停累全車停駛 結局係…
撰文：夏洛特
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大熱天時錯過巴士又要再等一班的確很累人，但也不應阻礙巴士駛出吧！日前有網民在土瓜灣見到有市民擋在剛駛出巴士站的巴士前，該名女子要求上車不果，不願離開，使巴士未能繼續行程。最終事件以女子「戰敗」，自行返回行人路告終。事件引起網民熱議，不少人批評女子行為自私，應嚴懲。
該名網民在Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發文，表示事件發生於上周四（22日）下午3時，他在土瓜灣欣榮花園巴士站目睹1名女子站在路中心截停已駛離巴士站的巴士12A，巴士受阻未能開出。女子擾攘近數分鐘後仍無法上車，於是將車牌拍攝下來，然後自行返回行人路。樓主續稱「巴士未能繼續行程，估計當時已經報案等待處理」。
從圖片可見，當時巴士車身明顯已經駛離巴士站，但是被迫停下，左側車尾仍有小部份壓在巴士站地面「BUS STOP」字面上，而1名穿着淺色上衣、深色長褲的短髮女子站在巴士左側車頭，以肉身擋住巴士前進。
帖文引起網民熱議，有剛好在該輛巴士上的乘客上載圖片並表示「今日我喺㗎巴士到，（女子）糾纏咗大半個鐘…香港人好大壓力」，圖片中可見到女子隔着車頭擋風玻璃與司機對視。
有同區居民就表示該路線巴士等候時間較長，「而家等一班都要成半個鐘㗎陰公」，不過不少網民就認為這不能成為阻礙司機開車藉口，更認為要嚴懲阻嚇，「阻住成車人要重罰啦」、「追唔到車就唔畀人行」；也有人指出「巴士不在站頭上落客會犯法」、「唔好累人累物啦」。