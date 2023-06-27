肉身擋車！追唔到巴士　短髮女企馬路截停累全車停駛　結局係…

大熱天時錯過巴士又要再等一班的確很累人，但也不應阻礙巴士駛出吧！日前有網民在土瓜灣見到有市民擋在剛駛出巴士站的巴士前，該名女子要求上車不果，不願離開，使巴士未能繼續行程。最終事件以女子「戰敗」，自行返回行人路告終。事件引起網民熱議，不少人批評女子行為自私，應嚴懲。



有網民在土瓜灣見到有女子站在路中心截停已駛離巴士站的巴士，並要求上車，令巴士受阻未能開出。（FB圖片）

該名網民在Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」發文，表示事件發生於上周四（22日）下午3時，他在土瓜灣欣榮花園巴士站目睹1名女子站在路中心截停已駛離巴士站的巴士12A，巴士受阻未能開出。女子擾攘近數分鐘後仍無法上車，於是將車牌拍攝下來，然後自行返回行人路。樓主續稱「巴士未能繼續行程，估計當時已經報案等待處理」。

當時巴士經駛離巴士站，但是被迫停下，左側車尾仍有小部份壓在巴士站地面「BUS STOP」字面上。（FB圖片）

從圖片可見，當時巴士車身明顯已經駛離巴士站，但是被迫停下，左側車尾仍有小部份壓在巴士站地面「BUS STOP」字面上，而1名穿着淺色上衣、深色長褲的短髮女子站在巴士左側車頭，以肉身擋住巴士前進。

帖文引起網民熱議，有剛好在該輛巴士上的乘客上載圖片並表示「今日我喺㗎巴士到，（女子）糾纏咗大半個鐘…香港人好大壓力」，圖片中可見到女子隔着車頭擋風玻璃與司機對視。

有剛好在該輛巴士上的乘客亦上載圖片表示當時女子糾纏了大半個小時。（FB圖片）

有同區居民就表示該路線巴士等候時間較長，「而家等一班都要成半個鐘㗎陰公」，不過不少網民就認為這不能成為阻礙司機開車藉口，更認為要嚴懲阻嚇，「阻住成車人要重罰啦」、「追唔到車就唔畀人行」；也有人指出「巴士不在站頭上落客會犯法」、「唔好累人累物啦」。