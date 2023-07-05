救命！2碗雲吞麵$110！小紅書女山頂食麵嫌又貴又少：而且不好吃

遊客區食肆收費較高是常識吧？日前有內地女生來港，到山頂暢遊時在麵店叫了2碗雲吞麵，埋單就要110元，令她直呼「貴到離譜」，而且份量少和不好吃。帖文引起網民熱烈討論，有人就留言指「份量少是香港特色，價格差不多是內地的3倍」，不少1獲網民大表同意；不過，有人則認為不算貴，又指一般食肆的雲吞麵也要30至40元，景點區收費較高很正常，又指餐牌已寫明價格，「如果覺得貴，可以不點啊」。



有小紅書用戶發文指在香港山頂某麵店叫了2碗雲吞麵，埋單就要110元，令她直呼「貴到離譜」。（小紅書）

該名女網民在小紅書上以「救命啊！這兩碗要110元」為題發帖，表示她日前在山頂某麵店點了2碗雲吞麵，她坦言知道風景區物價會「貴不少」，但是看到麵的實際份量還感到震驚。她表示雲吞麵份量太少，吃不飽又味道欠佳，「太貴了！而且不好吃！端上來以後我人都懵了」。

樓主強調自己不是付不起錢，只是在已有心理準備的情況下還被實際情況嚇到，「知道香港很貴但是沒想到貴的那麽離譜」。她又表示「如果這是正常情況，就全當我第一次來香港孤陋寡聞啦」。

帖文引起網民熱議，而且反應兩極，有人支持樓主，認為「兩碗齋麵110（元）就很離譜」、「這份量…我孩子都吃不飽」；但亦有人表示該店舖算是「香港雲呑麵界名牌」，而且上位於風景區，「山頂上哪個東西不貴」、「香港這價格正常不過！」、「餐牌不是有寫的嗎？如果覺得貴 可以不點了啊」。

（小紅書）