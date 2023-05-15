餐廳堂食燒味飯$55　街坊呻貴外賣咁多列3宗罪斥呃人　1關鍵惹議

平日外賣單點的燒味飯，堂食竟然貴咁多？有長沙灣街坊發文，指平日經常到區內一餐廳買外賣，日前有空堂食，發現平日外賣單點30多元的燒味雙併飯，堂食變55元，即時詢問收銀員，對方稱堂食一定是套餐價。樓主要求改外賣被拒絕，例出餐廳3件事不當，包括待應無提及套餐問題、落漏飲品及更拒絕讓她轉外賣，「我係老顧客都照呃」，揚言不會再光顧。然而，不少網民認為餐廳堂食較貴很合理，更上傳餐牌，顯示堂食只有套餐價，並無單點，事件屬睇漏眼「咁無乜好嘈」，但職員的確是落漏飲品，可以追單但難稱作「呃」。



樓主上傳單據，指茶餐廳堂食雙併燒味飯收55元，但平日外賣只是30多元。（fb群組「長沙灣街坊」圖片）

樓主在facebook群組「長沙灣街坊」發文，指每天都會到長沙灣一間餐廳買外賣，她日前早下班選擇堂食，落單後一看帳單，發現銀碼和平時大有出入，肥叉燒及燒肉雙併飯要價55元。她大呻平日叫外賣單點雙拼燒味飯只是30多元，於是去詢問收銀員，「佢哋話堂食做唔到嗰個價，我睇返Menu，$55係餐，包嘢飲同湯，但落單完全無講」。

她馬上要求轉外賣，「佢就夾硬話出咗餐，話堂食嘅燒肉唔同外賣嘅燒肉？？我心諗係噏乜」。經一輪擾攘後，「死都唔肯畀我改外賣。算！呢次會係最後一次」。樓主續指，她每星期都會到該餐廳買外賣燒味飯和每天吃早餐，落單時待應未說明堂食一定要收套餐價，「我唔係錢嘅關係，係我係老顧客都照呃」，並上傳堂食及外賣的照片，「事實係外賣仲多啲肉…我日日幫襯所以我先咁激氣」。

部份網民直言，外賣平、堂食較貴完全合理，「香港租金貴，嘆冷氣仲要坐埋，對嗎？」，又指堂食食品正常會靚過外賣，「要食平嘢，當然要帶眼睇價錢。自己入餐廳叫食物唔睇menu，都仲可以話人錯，有質素！」、「啲人一投訴不成立時，就會話人哋態度唔好了」。有人上傳餐牌，寫明燒味雙併55元，例湯送完即止，各款餐配咖啡或茶，凍飲加3元等，「無單叫，堂食要跟餐飲，咁就無乜好嘈，畀佢轉人情唔畀轉道理，只怪佢自己唔睇」。

樓主反駁眾網民，「睇字啦PX，單叫係$3X，佢收我$55，但冇幫我落嘢飲」，「佢收我套餐錢然後冇畀嘢飲」，她事後再補點飲品，喝完馬上離開，批評套餐只是多杯飲品但收多近20蚊，「你會唔會加廿蚊為杯嘢飲先老實講」。有留言支持樓主，指堂食和外賣價錢差多過25%的確難以服人。

不少人認為職員的確是落漏單，但樓主亦睇漏眼，「打和啦」，待應落漏單亦可以追單，「但不可能坐在餐廳內落單卻叫人畀返你外賣價，人哋唔轉單就話人呃你」、「衰在個態度者，不過又真係好小事冇存在呃唔呃」。

（facebook群組「長沙灣街坊」）