6旬奶奶鍾意着迷你裙　新抱狂寸「沒人要看妳橘皮」被網民鬧爆

最毒舌新抱！台灣有媳婦於網上發文表示，6旬奶奶愛穿迷你裙出門，嘲諷對方胸部下垂、全身皮膚都乾皺，她還不恥姑子一直誇讚奶奶穿着，質疑姑子有陰謀，想謀取奶奶遺產。帖文惹來網民反批樓主不懂尊重，直言「妳這種人才是心口最毒，真醜陋」、「你是不是沒本錢穿才會嫉妒婆婆，你好可憐」、「關妳什麼事啊，嘴巴那麼臭，去把牙洗一下」。



台灣有媳婦於網上發文表示，6旬奶奶愛穿迷你裙出門，嘲諷對方胸部下垂、全身皮膚都乾皺。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

該媳婦於「匿名公社」發文，嘲諷奶奶是「巫婆」，表示，真的不知道該怎麼說奶奶，年齡已超過60歲，還整天穿小洋裝和迷你裙出門，嘲笑道「還自以為很好看很潮，拜託好嗎，沒人要看妳那垂到快肚臍眼的布袋奶，和那一堆橘皮跟皺摺的腿」。

該媳婦不滿奶奶連假跟她們外出遊玩也這樣穿，直言「我都不想跟她走在一起，丟臉丟死了」。她還不恥姑子一直誇讚奶奶穿着，「兩個人像神經病一樣猛誇對方」，她形容姑子是「毒菇」，質疑對方對奶奶阿諛奉承是有陰謀，「想搶遺產就要超前部署，好啦妳很厲害啦！」。

網民一面倒批評樓主管太多和嫉妒奶奶身材好，「穿着是人家的自由，有自信就好，管太多了吧！」、「尊重很難嗎？」、「說別人巫婆也不想想自己，這樣批評別人就很清高嗎？人家愛怎麼穿是哪裏礙到妳？不喜歡別看，又沒有強迫妳一起穿一樣的，妳才是忌妒心太重吧！」、「妳也管太多了，妳婆婆應該身材很好才能這樣穿吧，妳自己穿不下就在那裏嫉妒」、「人家母女感情好礙你眼了嗎？你有什麼資格講搶遺產，基礎教育哪去了」。