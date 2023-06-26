惡魔奶奶逼懷孕新抱「去公廁沖凍水涼」慘被大叔偷窺　後續更黐線

在受虐的婚姻中，有人認為這不關奶奶的事，男人有許多方法可以選擇幫媳婦分擔，袖手旁觀的男人是幫兇，讓奶奶被迫扮黑臉去女人為難女人。



這說法對也不對。人生經驗若不夠多，會容易產生只有單一價值觀的結論，而這樣的結論很輕率！

的確，想眼不見為淨的男人，不想沾染婆媳麻煩的男人，是被服侍的既得利益者，對媳婦並無太多的同理心，而且還懶得管家事，全權交給太太攘內，可稱得上是幫兇。但奶奶惡意的為難媳婦，絕對是自主意識的「選擇行為」，沒有被迫的問題！

有台灣網友便分享自己母親長期被怪獸奶奶「家暴」的辛酸事 引起不少迴響（點圖放大看原文及網民意見）：

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「有一種家庭，為數不多，卻也真實的存在，就是家庭中的家暴者，是女人！男人在家中地位極低，是被太太或媽媽家暴的受害者，長期處在這環境中的男人，自保都有困難了，談何加持媳婦？要這樣的男人硬起來，就跟媳婦要硬起來是一樣的困難！完全取決於個性&勇氣！我母親很不幸的嫁入這樣的家庭，買樂透都沒這麼幸運！」

「母親懷孕後，原以為祖母會欣喜即將有孫子，可以讓自己喘口氣，未料祖母變本加厲，該做的事一項不減之外，還加碼不准媽媽在家裡洗澡！要她到附近的公廁去洗（第一次聽到，非常震驚，我到底是聽到什麼鬼故事！地獄奶奶是有病嗎？怎麼會想出如此離譜沒人性的要求來虐媳婦！）」

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「這變態的命令，讓母親撐了好幾天不敢洗澡，後來實在受不了，就一個人挺著肚子到公廁去擦澡，當時正值冬天，在公廁洗著冷水澡。這樣的日子持續了一段時間，直到有一天母親在公廁擦澡時，發現有陌生男人在偷窺！母親嚇得一路哭回家，當晚就跟爸爸攤牌，二條路，搬出來！不然離婚！再也撐不下去了！」

「夫妻決定搬出來，想當然奶奶怎麼可能放過！原本父親的薪水要上繳50%，現在加碼，需上繳80%！剩下的薪水根本租不了房，更別說吃穿了。媽媽請爸爸去找奶奶把當初的嫁妝要回來，有了那筆錢就可以貸款自己買房子。奶奶不僅狠狠羞辱夫妻倆，還說要還可以，利息比照高利貸！（後來才知道嫁妝早就被奶奶偷偷分給自己＋兩個小姑姑了。）爺爺有偷偷要給母親一筆首期去買樓，但被奶奶發現，結局也很慘！」

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「到這地步，母親鐵了心無論如何都要搬出來，決定向娘家求援！也是到了這個時候，外公外婆才知道祖母不僅沒善待母親，還把自己的女兒虐的不成人形！母親求援後，外公二話不說就贈房，外加添購所有的家具家電！這事，讓地獄奶奶氣到快中風，也開始改變方法，想出新招來整治搬出去的媳婦！母親因為公廁事件，有了轉機，才搬離婆家！但地獄奶奶不間斷的騷擾，讓我家的生活又開啟了另一個地獄……」

貼文吸引不少網民討論：「媽寶放任無作為也是幫凶，還要對地獄母夜叉般的惡奶奶言聽計從！」「少見的重女輕男鬼奶奶。」「你媽媽真的傳統，爸爸又不敢挺。是我，我就直接離了，還80%？燒給你最快了，不用80%，老娘可以燒100%給你。」

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「有些男人就是被這種惡意為難媳婦的奶奶教育出來的，哪可能有什麼作為。」「我媽媽以前處境也差不多，一個人遠離家鄉，多年來要做家事、要幫忙顧店、妯娌的小孩也要顧，連生產完，我外婆千里迢迢來幫我媽坐月子還要煮飯給我老爺奶奶吃！」「你的母親故事跟我很像，我也是被奶奶罵到憂鬱症，娘家也幫我買樓，真的像極了。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】