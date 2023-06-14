人妻經痛入房休息！惡奶奶「當自己新娘？」　數日後反擊獲讚：爽

月經的痛女人才懂！不過日前台灣有人妻就分享慘遇惡奶奶的經歷，事緣某天回婆家時碰巧是來經首天，感到非常不適，飯後進房休息卻被奶奶揶揄「不就流點血，有什麼好痛好裝的？」；而數天後「風水輪流轉」，奶奶牙痛流血，樓主決定冷淡回覆「不就流點血，有什麼好痛好裝的？」。事件被分享到網上後，樓主反擊獲網民大讚厲害，更斥責奶奶為老不尊在先，沒有資格怪責新抱不孝順，「十年看婆，十年看媳」。



台灣有人妻回婆家時碰巧是首天來月經，感到很是不適，飯後便進房間休息，不料奶奶卻揶揄「不就流點血，有什麼好痛好裝的？！」。（《當你沉睡時》劇照）

該人妻在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發帖，指有次回婆家剛巧是月經來的第一天，吃完飯覺得很不舒服便走進房間休息，竟然聽到奶奶在客廳窸窸窣窣問丈夫，「你老婆當自己是新娘喔？！躲在房間不出來幹嗎？！」，丈夫隨即為她護航解釋，不料奶奶得悉是月經引致不適後，竟冷漠稱「不就流點血，有什麼好痛好裝的」。

事隔數天樓主再度回婆家，因為只有奶奶和樓主，奶奶跟樓主訴苦，表示她牙齒很痛兼痛到流血，樓主趁機反擊並冷淡回道「不就流點血有什麼好痛好裝的？」，轉身便回房間當她的「新娘子」，並揶揄做媳婦就是要聽奶奶的話，奶奶怎麼說媳婦就怎麼學，「為老不尊為幼不敬」。

事隔數天樓主再回婆家，奶奶跟樓主表示她牙齒很痛，而且痛到流血，樓主因而反擊稱「不就流點血有什麼好痛好裝的？！」。（《BB來了》劇照）

不少作為人妻的網民都力撐樓主反擊，「如果老人不嘴賤，也不會落得如此」、「你讓我心裏不舒服，我就加倍讓你更不爽」、「十年看婆，十年看媳」、「就是要捍衛自己的尊嚴！不能忍氣吞聲，不然會被欺負成習慣」；並笑言「現世報馬上來了」。

有人則提供建議，認為可減少和奶奶衝突，「我婆婆講話也非常難聽，如果要這樣頂回去，家裏每天都很熱鬧，為了減少衝突，盡可能不要和她講話」。有留言則覺得樓主丈夫未有盡責保護妻子，「老婆被自己媽媽酸了也不會說句話」，但有人妻則以自身經歷，證明還是有好奶奶存在，「我婆婆如果知道我肚子痛，一定會去找藥或是趕快叫我老公載我去醫院」。

（FB「毒姑九賤婆媳討論區」）