驚！雙胞胎女兒愈大愈不似　人夫做DNA親子鑑定　真相罕見又殘酷

雙胞胎的外貌一般都相似，但總有例外。越南一名爸爸育有一對雙胞胎女兒，但隨住小朋友長大，發現兩人外貌愈來愈不相似，所以偷偷進行DNA鑑定，報告結果令人震驚。



人夫懷疑女兒並非親生，於是進行DNA檢測。（Getty Images）

2年前妻子產嬰當日，醫生已向人夫表示，「你（人夫）有兩個非常漂亮、但髮型不同的女兒」，當時他不以為意，但兩名女兒目前2歲，愈大愈不似樣，除了自己觀察之外，其他親朋戚友都有同感，令到37歲人夫暗生懷疑，接受朋友建議，進行DNA檢測。

人夫趁孩子熟睡偷取她們的頭髮樣本，而且小心翼翼保存，其中一根是捲曲，另一根則是直髮，到了檢測中心後，他將兩個頭髮樣本交給工作人員，而且選擇最快得到結果的檢測，3小時後就會知道答案，結果顯示其中一個女兒是人夫親生，但另一個則沒有血緣關係。

殘酷真相令人震驚。（Getty Images）

為了確認是否當年醫院失誤，令到另一名親生女兒被其他人領養，人夫回家後偷取妻子頭髮樣本檢測，DNA結果顯示，兩名女兒和妻子都有血緣關係，代表這對雙胞胎同母異父，但其中一人與人夫沒有血緣關係。

報道沒有提到人夫知道實情後如何處理，但基因分析與遺傳技術中心醫生指出，雖然是次情況比較罕見，但的確有可能發生，一般情況下，女性一個月內只會排卵一次，但有少數人可以排卵兩至三次，一旦出現上述情況，該名女性如果和多過一名男性發生關係，卵子可能由不同男性的精子受精，有機會造成同母異父雙胞胎情況。

（綜合）