女公關拒求愛被7刀捅死！惡男趁垂死跨坐身上性侵吻胸　稱想救人

求愛不遂就要動殺機？台灣今年3月發生7刀捅死女公關案件，56歲自稱醫生的無業男對當地某酒店的女公關一見鍾情，經常指名對方陪酒，女公關認為無業男「沉船」，想方法拒絕對方指名，但之後無業男聲稱是最後一次指名，要求帶出場遭拒，竟用生果刀連斬女公關7刀，切斷肋骨、刺穿肝臟，力度大得連刀刃都斷掉，他還趁對方浴血倒地之際，半裸跨坐對方身上指侵下體及吻胸，女公關送院後傷重不治。雖然無業男否認殺人，甚至辯稱試過救人，但檢方調查後日前控以加重強制性交而故意殺人罪起訴，罪成只有死刑或無期徒刑兩項判決。



陳男帶再次指名張姓女公關，邀請對方出場被拒後，用生果刀連捅7刀致張女死亡。（示意圖／Getty Images）

台媒報道，20多歲死者張女在台北市某酒店任職女公關，上班僅4個月，自稱是醫生的56歲陳男是常客，但他其實是無業。張男自2022年12月起經常到事發酒店光顧，對張女一見鍾情，經常指名，但張女不願出場性交，更認為陳男「沉船」，已請職員幫手，盡量阻止陳男指名。

今年3月2日晚上6時許，陳男帶同家中水果刀，要求張女坐枱相陪，強調是最後一次，但張女當時沒上班。職員先安排另外2名女公關陪飲拖時間，並約好要對張女以禮相待。至晚上10時許張女才入包廂，另2名公關因為酒醉相繼離場，僅陳男和張女獨處。

2人暢飲到翌晨7時許，陳男提出要帶張女出場，張女拒絕後他馬上發火，認為對方反應冷淡，趁張女走入包廂廁所時，拿出生果刀從後朝她的胸、愛、頸狂斬7刀，力度大得連刀刃和柄都斷開，之後又揮刀自殘。

陳男日前被控加重強制性交而故意殺人罪。（示意圖／Getty Images）

張女捱斬後浴血倒地，此時陳男不顧她受重傷，繼續赤裸上身跨坐她身上，用手指隔着內褲性侵，其間不斷吻張女胸部。當時有酒店職員準備下班，聽到張女慘叫衝入包廂查看，眼見張女大量失血，但仍有氣息，陳男則坐在她身上，於是馬上報警，惟張女送院後傷重不治。

由於陳男當時背對門口，衝入包廂內的2名職員未完整目擊惡行，只見到陳男悲痛喊話，叫張女要撐住，之後他又起身洗手，將已斷掉的刀掉入馬桶，然後坐在梳化上發呆，連警方到場都未為意。

陳男作供時聲稱張女叫他「去死」，他才會失控傷人，但他有試過救人，否認有殺人和性侵。法醫驗屍發現張女的傷深入內臟，助骨被切斷、肝臟等都被刺穿。警方據驗屍報告、DNA對比及目擊者證詞，認為陳男說謊。檢方調查後認為張男有殺人意圖，日前依加重強制性交而故意殺人罪起訴，如罪名只有死刑或無期徒刑2項判決。

（綜合）