開心購物節｜01 App精選優惠　PHD送Pizza　報名百佳1分鐘掃貨

【香港開心購物節／優惠／禮遇】香港零售管理協會今年7至8月舉行「香港開心購物節」，大派總值達15億元獎品及折扣優惠，涵蓋潮物首飾、健美養生、零售飲食和百貨家電等4大零售主題。

各式優惠及獎品令人「花多眼亂」，《香港01》是活動指定生活服務平台，協助發放當中包括PHD免費送Pizza、友和50元電子現金券等230款消費優惠，大家只要登記成為《香港01》App會員即可領取，更可透過App報名參加活動其中3款體驗式遊戲，有機會得到百佳1分鐘掃貨、萬寧免費專業健康諮詢兼$1.6萬健與美產品等驚喜着數！



香港開心購物節7.1派15億優惠 01 App會員搶先入手即睇登記攻略

（香港零售管理協會網頁）

是次「香港開心購物節」由接近150個品牌、合共約6,000 間零售商舖合作提供，為香港市民及遊客呈獻價值約15億元禮遇，全方位涵蓋生活所需的各式消費優惠，參與的商戶不乏大家都熟悉的品牌，包括麥當勞、KFC肯德基、大家樂、萬寧、百佳、屈臣氏、Sasa莎莎、友和YOHO、日本城、華潤堂、實惠，甚至有米蘭站、周生生等，優惠券包括購物折扣、 優惠券、 買一送一優惠或免費優惠等，總有一款啱你心水。

「香港開心購物節」優惠及獎品種類繁多，當中230款更可在《香港01》App中一站式瀏覽及領取，即時盤點當中10大精選優惠及獎品，方便大家7月1日中午12時準時開搶。

10大精選優惠及獎品▼▼▼

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還有更多涵蓋4大主題的消費優惠券，即睇哪款合你心水！▼▼▼

除了消費優惠券及免費獎品，「香港開心購物節」參與商戶包括SOGO、百佳、星巴克、麥當勞、 CSL及萬寧，將定期推出六項體驗式遊戲，參加並獲選的幸運兒可贏取豐富獎品，其中3項包括「百佳超市1分鐘任意選購貨品帶回家」、「星巴克免費咖啡食品配搭工作坊」，以及「萬寧免費專業健康諮詢兼$1.6萬健與美產品」等，都可透過《香港01》App中報名參加，有興趣人士不容錯過。

「香港開心購物節」主題遊戲獎品▼▼▼

活動期間（7月1日至8月31日）《香港01》App會員可隨時透過App的活動主題頁面，進入相關文章揀選心儀的優惠券，成功領取的優惠券會存入01會員的個人帳戶，隨時點擊即可使用，每個會員只限領取每張優惠券1次。

成為《香港01》App會員過程十分簡單，即時完成下載及登記的簡單步驟，可望「快人一步，優惠達到」。

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