開心購物節｜領券入口｜廚具半價PHD送薄餅　必搶26項優惠券！

「香港開心購物節」參加的品牌商戶包括潮物首飾、健美養生、零售飲食和百貨家電4大主題，當中零售飲食項目共推出24項優惠，包括美亞廚具、PHD HK、Pizza Hut、Starbucks、KFC等，優惠低至半價！想買得又抵又開心，繼續留意以下詳情。



香港開心購物節下，不少品牌均推出優惠，讓市民可以盡情購物。（資料圖片）

優惠券領取連結將於7月1日中午12時後陸續在《香港01》手機應用程式開放。只要成為《香港01》會員，市民們便可按入優惠連結領取心儀的優惠券，在7月1日至8月31日期間盡情購物。留意部分優惠券設有限額，先到先得。

新會員限定$30「01優惠券」，於「01網購」及「01空間」選購心儀貨品/活動購票：



是次活動的「01優惠券」只適用於新註冊會員，每個會員帳戶限領1次並必須領取後7日內使用，逾期無效及不設補發。

廚房用品，家居百貨優惠連結一覽：

優惠券領取連結將於7月1日中午12時後陸續在《香港01》手機應用程式開放。

1. 美亞廚具｜購物滿$300即減$20

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2. 美亞廚具｜購買指定產品即享半價優惠

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3. 百佳｜購物滿$200即享92折優惠券

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4. 百佳｜購物滿$100送四洲檸檬茶

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5. 百佳｜購物滿$100送安記溏心鮑

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6. 百佳｜購物滿$100送安記茶包

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7. 萬寧｜購買萬寧自家品牌保健產品滿HK$100即減HK$50優惠券

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8. HBF Store｜消費滿HKD100 或以上，享85折優惠

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9. JHC｜購物滿$150即減$10

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餐飲美食優惠連結一覽：

優惠券領取連結將於7月1日中午12時後陸續在《香港01》手機應用程式開放。

1. PHD｜惠顧滿$180可免費獲贈千島夏威夷普通批一個

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2. 香港必勝客｜堂食惠顧滿$180或以上，即送原味/辣味雞翼1客(8隻)

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3. 香港必勝客｜外賣自取惠顧滿$150或以上，即送原味/辣味雞翼1客(8隻)

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4. KFC $100｜優惠價HK$100惠顧4件雞桶餐

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5. KFC｜優惠價HK$43惠顧超勁辣黃醬雞卷餐

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6. 大家樂｜買滿$40減$4優惠劵

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7. Starbucks｜購買中杯裝或以上之醇香鮮奶抹茶豆腐花，即可享免費升級

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8. Pacific Coffee｜購買保溫杯送標準裝手調飲品及享額外9折

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9. 營多咖啡站｜購買咖啡站袋裝咖啡買一袋送一袋

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10. Growsome O｜網店選購虎堅果純素雪糕，即享減HKD5現金優惠

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11. 沖繩新垣商店｜購物滿$350(折後價)即享9折優惠

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12. 糧友パン工房 ｜購買自家產品滿$50減$5

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13. MartHere餸到｜於網店購買任何產品，即減$30

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14. LIFE｜官網或線下購物，單一惠顧滿HK$388以上，商品買一送一

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15. 蛋撻王｜購買任何撻類產品可享買3送1優惠

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16. 共食薈｜購買任何撻類產品可享買3送1優惠

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17. 一口烘焙｜購買任何撻類產品可享買3送1優惠

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▼▼仲有，其他三大類別的優惠券包括潮物首飾、健美養生、百貨家電▼▼

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美亞廚具半價優惠/滿$300減$20 限量10000張

第2輪消費券快將派發，除了衣飾家電美妝鞋履，照顧好三餐醫飽肚更實際。支持開心購物節的商戶中亦不乏優質廚具品牌，美亞廚具推出折扣優惠，凡到觀塘旗艦店購買指定產品，即享半價，限量5000張。購買其他美亞廚具，亦可於觀塘旗艦店及網店購物滿$300即減$20，限量5000張。

到美亞廚具觀塘旗艦店購買指定產品，即可獲半價優惠。（資料圖片）

PHD送夏威夷普通批薄餅 Pizza Hut請吃雞翼

PHD HK、Pizza Hut必勝客、KFC等亦提供多項優惠，即日起至8月31日凡惠顧PHD HK堂食或外賣滿$180，即可免費獲贈千島夏威夷普通批一個。Pizza Hut必勝客則堂食滿$180或以上，送原味或辣味雞翼一客8隻；外賣自取只要消費滿$150或以上，送原味或辣味雞翼一客8隻。

待惠顧Pizza Hut必勝客滿$180或以上，即送原味或辣味雞翼一客8隻。（資料圖片）

百佳92折 萬寧保健品滿$100減$50

至於不少港人平日喜歡逛的超市和藥妝店一樣有著數。即日起至8月31日凡於百佳超級市場購買任何產品滿$200，憑優惠券可以即享92折。7月2日至8月31日於萬寧門市購買自家保健產品滿$100，即可憑優惠券減$50。

於百佳超級市場購物滿$200即享92折。（資料圖片）

按圖查看優惠詳情