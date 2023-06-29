開心購物節│7.1起派$15億優惠　01 App會員搶先入手即睇登記攻略

【開心購物節／優惠／參加方法／攻略】踏入7月驚喜多籮籮！香港零售管理協會將於7月至8月舉行「香港開心購物節」，聯合約150個品牌共6000間零售商舖，分階段推出「潮物首飾」、「健美養生」、「零售飲食」和「百貨家電」等4大主題的優惠券，大派總值達15億元獎品及折扣優惠，活動更特設「體驗式遊戲」，參加並獲選者隨時可享百佳超市1分鐘掃貨、萬寧健康諮詢服務及1.6萬元健與美產品等，相當吸引，市民及旅客均可受惠。

《香港01》是活動的指定生活服務平台，只要成為會員即可領取購物折扣、 優惠券、 買一送一優惠、或免費優惠等合共230項優惠，大家記緊提前準備，即時下載《香港01》App並預先登記，本周六（7月1日）起即可快人一步領取各款優惠，留意更新搶先報名參加「體驗式遊戲」贏豐富獎品！



香港零售管理協會將7月1日至8月31日舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」， 聯同近150個品牌、合共約6,000 間零售商舖，為香港市民及遊客呈獻價值約15億元禮遇。(盧翊銘攝)

香港開心購物節在今年暑假舉行，登記成為《香港01》App，即能領取逾百款超筍商戶優惠。（香港零售管理協會網頁）

是次「香港開心購物節」活動涵蓋潮物首飾、健美養生、零售飲食和百貨家電等4大零售主題，超過128間商戶提供涵蓋生活所需的免費獎品或消費優惠，不少超筍優惠更是名額有限先到先得。

有興趣參與的市民注意，需下載《香港01》App並登記會員，才可在7月1日起透過《香港01》App揀選心水優惠並領取，並在8月底前到有關商戶使用，如你仍未是《香港01》App會員，切勿猶豫即時完成簡單步驟登記。按此下載《香港01》App：IOS/Android

《香港01》是活動的指定生活服務平台，市民成為會員後即可領取購物折扣、 優惠券、 買一送一優惠、或免費優惠，合共230項優惠。(盧翊銘攝)

《香港01》App登記會員步驟！簡單幾步即完成▼▼▼

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要成為《香港01》App會員，登記過程十分簡單，只需以手機號碼（只限香港／澳門／內地號碼）註冊，登記成功後保持登入狀態，並參考下圖打開「推送通知」功能，隨時能接收最新的領取優惠券資訊。

《香港01》App打開推送通知 快人一步接收最新優惠券資訊▼▼▼

活動期間（7月1日至8月31日）《香港01》App會員隨時可以透過App的活動主題頁面，進入相關文章揀選心儀的優惠券，成功領取的優惠券會存入01會員的個人帳戶，隨時點擊即可使用，每個會員只限領取每張優惠券1次。

《香港01》App會員查看及使用優惠方法如下▼▼▼

領取優惠券後，大家隨時都可以前往相關的商戶門市或網店使用，方法包括展示「密碼」、「二維碼」等，以下圖解教你點樣用。

優惠券使用方法1（於商戶門市使用）：密碼核銷▼▼▼



優惠券使用方法1（於商戶門市使用）：密碼核銷。

優惠券使用方法2（於商戶網站／門市使用）：展示條碼、二維碼、文字▼▼▼



優惠券使用方法2（於商戶網站／門市使用）：展示條碼、二維碼、文字。

優惠券使用方法3（於商戶門市使用）：點擊限時倒數▼▼▼



優惠券使用方法3（於商戶門市使用）：點擊限時倒數。

《香港01》App為會員提供230項超筍優惠，部分精選優惠如下▼▼▼

除了免費及消費優惠，「香港開心購物節」活動更會定期推出6大商戶體驗式遊戲，參加者有機會贏取超筍驚喜禮遇獲取超豐富獎品，包括「百佳1分鐘任意選購貨品」、「$20,000崇光（SOGO）購物禮券」、「萬寧免費專業健康諮詢兼$1.6萬健與美產品」等，以上3個遊戲，均可經《香港01 》App直接報名參加，相關的最新資訊及參加詳情，盡在香港01 App，有興趣參加的人士萬勿錯過。