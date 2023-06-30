自私女友？男友月入50K卻藏複雜家境　女生感猶豫想分手掀熱議

談戀愛是兩個人的事，但談婚論嫁則是兩個家庭的事！台灣有女生和男友感情穩定，對方個性不錯，更將任職國企「鐵飯碗」，惟她卻對1事感到猶豫，詢問「我是不是該早點放手？」。原來其男友家境較複雜，不管外公外婆還是父母，都各有身體問題致不能工作，全家僅有男友和其弟弟有收入，擔憂男友婚後需肩負龐大經濟包伏和照顧責任，故對攜手度餘生感卻步。有網民難理解現今年輕人愛情觀，為何不能同甘共苦，斥「你不想沒錢，不想一起面對扛責」；不過亦有留言指愛情雖美好，現實卻需考慮多方面，不要婚後才後悔，「結婚怎麼可能是兩個人的事」，奉勸樓主想清楚。



有台女和男友感情穩定，對方條件不錯，不過家境較複雜，外公外婆甚至父母都各有身體問題而未能工作，僅有男友和其弟有收入，憂男友婚後需肩負龐大經濟包伏和照顧責任，故對攜手度餘生感卻步。（《香港愛情故事》劇照）

該女生在facebook群組「匿名2公社」發帖，指她現年28歲，男友比她大1年，透露交往過程順利，男友個性不錯亦成熟，早前更考上國營企業，估計未來每月收入達4至5萬元新台幣（約1萬至1.26萬港元），但「男友家人狀況不是很理想」，令她覺得美中不足。

樓主指男友公公年邁且無法自理、婆婆年邁雖可自理，身體卻有許多小毛病、爸爸有肢體殘障，需坐輪椅無法走路、媽媽則有精神障礙，全家僅剩男友和其弟健康。而一家生計本來有媽媽跟公公的退休金，以及爸爸的殘疾津貼幫補，不過自男友媽媽身體出現問題，只剩公公退休金和爸爸的殘疾津貼。

男友曾表示不用擔心他家的經濟狀況，亦毋需他拿錢接濟，更保證未來不用住婆家，會和樓主一起搬出去，但樓主擔憂繼續交往，未來結婚生子或會面臨不少困難，男友需肩負龐大照顧責任，甚至能否搬出都成疑問，故詢問：「我是不是該早點放手？」

男友曾表示不用擔心他家經濟狀況，更承諾會和樓主搬出去，不過樓主卻對未來男友家和承諾感迷惘，故詢問「我是不是該早點放手？」。（《現正分手中》劇照）

有網民不能理解現今年輕人為何不能同甘共苦，「愛到妳也是很倒霉」、「放手阿，找個孤兒最適合妳」、「你不想沒錢，不想一起面對扛責任」、「只能說你還沒愛到願意跟他共苦，只能同甘」、「其實妳會問表示妳不想跟他繼續」、「你應該放手，他值得更好的女生」。

可是更多人認為愛情是美好，但婚姻卻沒那麼容易，奉勸樓主想清楚，「貧賤夫妻百事哀」、「果斷分啊，結婚怎麼可能是兩個人的事」、「怕妳會成免費看護」、「你有愛他愛到有勇氣一起擔嗎？」、「能在交往時就認真思考未來是好事，總比被愛沖昏頭高估了自己能力與毅力而盲目結婚好」，更請樓主試想像「妳願意妳的女兒嫁過去這種家庭嗎？」。

（FB「匿名2公社」）