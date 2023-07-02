絕世好奶奶！相處逾20年視如親女　新抱不捨離世：公主生活要醒了

網上不時有新抱抱怨婆媳問題，不過世事無絕對，有新抱有幸遇上相處融洽的奶奶。該新抱於網上發文表示，過去20多年奶奶視她如女兒般愛惜，幫忙照顧小朋友之餘，又經常準備餸菜湯水，讓她覺得自己過上「公主生活」。最近奶奶過身，她非常不捨，感嘆「係時候要醒，要真正學好做人阿媽了」。



有新抱於網上發文表示，過去20多年奶奶視她如女兒般愛惜，幫忙照顧小朋友之餘，又經常準備餸菜湯水，讓她覺得自己過上「公主生活」。（《BB來了》劇照）

樓主於親子王國以「做咗20多年半公主生活，要醒了」為題發文表示，她20多歲十分年輕時就結婚，婚後不久就發現懷孕，她感激過去20多年生活中，一直有奶奶陪伴，讚賞奶奶性格好、為人易相處，「有咩事會幫我撐我，又幫我湊大個仔，又怕餓親成日準備餸菜湯水畀我哋，完全當我係女咁愛惜！」。

在奶奶離世前的日子，奶奶說「食有我煮嘅飯餸，應該捱得過，又話掛住我，仲識氹我！」。新抱近日發現，原來奶奶早幾年已準備辦後事的費用和資料，還寫下以後希望他們「點用剩低嘅嘢」。

新抱表示，過去20多年一直被奶奶寵愛，「奶奶對我好多過我對佢，我自問無做啲咩，只係佢住院時我負責照顧佢」，平日相處中「難得老人家開通又肯幫手」，她認為人夾人不容易，若「人待我好我待人好，唔計較，咁大家相處會舒服」。

新抱認為人夾人不容易，若「人待我好我待人好，唔計較，咁大家相處會舒服」。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

奶奶離世後，新抱十分不捨，直言「以前唔知食咩，打個電話返去就可以黐餐！疫情下好無聊，又無得旅行，返去陪佢打下麻雀又一日！而家日日煮到懵，又唔知去邊」。現時她醒覺「係時候要醒，要真正學好做人阿媽了」，她說在奶奶身上學到不少事，她會努力做好自己，以奶奶為榜樣，「希望第時自己老咗都似佢，唔會畀麻煩個仔」，最後她祝福奶奶「喺另一個世界從此舒舒服服咁過啦！」。

樓主與奶奶親如母女令網民羨慕，「有幸相遇，妳真幸福」、「有個咁好嘅奶奶係你一家嘅福氣」、「你就好啦，個奶奶咁有準備又幫到你咁多」、「節哀順變，加油」、「你奶奶知你識感恩，都會安慰的，加油」、「能成為一家人是一種緣份，照顧好自己同家人，應該係老人家最大的心願」、「你同奶奶今世結咗一個善果，相信下一世會再重遇彼此」。