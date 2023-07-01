你搵唔搵到隻貓喺邊？禁養寵物房東查房　養貓女子1招瞞天過海

「為咗養貓，你可以去到幾盡？」內地近日流傳影片，安徽有女子租屋，房東事前講明不能養寵物，但女子非常喜愛貓咪，於是偷養。近日房東想進屋檢查，女子擔憂被揭發偷養寵物，靈機一觸下想出妙招瞞天過海，她將貓咪放進海量公仔堆中，貓咪與公仔堆融為一體，讓人一時三刻難以察覺。網民紛紛大呼，「不給特寫我還真沒發現」、「藏的不錯」，不過也有不少人批評女子違反契約精神，「你可以找讓養寵物的房子，但是不能這樣騙人啊」。



內地近日流傳一段影片，安徽有女子租屋，房東事前講明不能養寵物，但女子非常喜愛貓咪，於是偷養。（微博影片截圖）

從網上影片可見，該女子的房間內放滿大大小小不同的公仔，除地上放有2個塞滿公仔的透明圓柱，以及床上有大型鵝及鯨魚公仔，窗台位置同樣堆滿公仔，一時間完全找不到貓咪在哪。當鏡頭拉近時，才發現黑貓被女子套上灰色衣服，藏在公仔堆中間。黑貓還非常配合一動也不動，連眼睛也不眨。

影片引來網民熱議，表示黑貓實在太難找，「混在裏面確實找不到，太像了，我還在找呢」、「為了她的貓也是拼了」、「牠2還挺配合啊」、「不動如山」，有人笑言「瞞不住的，不管多乾淨，都有一點屬於寵物的味道」、「哈哈，房東眼睛不好，鼻子也比較差。開罐罐，不信不出來」。

有網民批評女子違反合約，「人家說了不讓養，你還養」、「如果你是房東，攤上這麼個無德租客，你會不會炸毛？」、「這並不是什麼值得炫燿的事？」、「可愛是可愛，但還是找個讓養寵物的房子吧」。

有網民質疑貼出影片的微博博主是看片作文，「這明顯自家的房子，亂寫文案」、「拍段子而已」、「原視頻就是主人和寵物玩躲貓貓，沒什麼租不租房的」、「肯定是視頻作者找了個視頻瞎說的」。