【考眼力】圖中有幾多個「Y」？13秒內搵唔晒代表你個腦唔夠醒

眼見不一定為憑！



近期網路上流行一張視覺錯視圖，據傳只有夠聰明、腦袋夠警醒的人才能在13秒之內找出不同之處，引發網友熱議。

據《每日郵報》（Daily Mail）報道，這張視覺錯試圖近期在網路上瘋傳。

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視覺錯視圖通常是藉由幾何排列、視覺成像規律等方法，創造出有「視覺欺騙」成分的圖像來「騙眼球」。這種圖片會給人幾種錯覺，包含感覺器官引起的生理錯覺，以及心理造成的認知錯覺。

這張圖有著排列整齊的X字母，不過這當中卻穿插著「6個Y」。報道指出，這張圖片雖然不需要數學技巧或邏輯思考能力，但很講求觀察力。

通常頭腦夠警醒的人能夠在10秒左右就找到6個Y，不過也有人會快速一行行瀏覽找Y。

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雖然這只是一個有趣的小測驗，不是真正的智力測驗，還是吸引不少網友躍躍欲試，想知道自己反應夠不夠快。

有網友說連報道都還沒讀完就已經找到了6個Y，更有人說這對於2歲以上的人來說都超級簡單。

不過也有網友說他怎麼樣都找不到6個，另一名網友則開玩笑說：「我以為我是天才，但看完留言以後才發現大家都是天才。」

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