【IQ題】日本爆紅「考眼力插畫」　你搵唔搵到隱藏喺圖中嘅老鼠？

最近，日本插畫師島內美和子的「藏圖問答」火了！



考驗大家「眼力」的時候到了！

在每張貓咪的主題插畫中，都會隱藏著一隻魚或一隻老鼠，不知道你找得到嗎？

點圖放大開始挑戰（答案在最後）：

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【同場加映】圖中有幾多個「Y」？13秒內搵唔晒代表你個腦唔夠醒（點擊放大瀏覽）：

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【同場加映】考眼力中文版：搵唔搵到隱藏喺圖中嘅「合」字？破解6題以上IQ超過130（點擊放大瀏覽）：

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