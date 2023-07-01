有金執！價值近2萬元金粒遺深水埗　店舖尋失主　網民爆笑爭住認

香港遍地黃金！深水埗電子特賣城昨日（6月30日）於facebook專頁發文表示，有顧客在店舖內不慎遺下一粒金粒，呼籲失主認領失物。帖文引來不少網民說笑冒認失主，「我跌㗎！一陣到取！」、「貴嘢嚟喎，等我過嚟要咗佢」，也有網民大讚店員路不拾遺，「好人好事」、「誠實豆沙包， 執到金都唔貪心」、「好彩你哋執到，希望真正物主可以攞得返」。

有網民根據照片判斷，該金粒應有一兩。參考周大福網頁顯示的今日（7月1日）金價，一兩金粒買入價為17,680港元，賣出價為19,320港元。



深水埗電子特賣城昨日（6月30日）於facebook專頁發文表示，有顧客在店舖內不慎遺下一粒金粒，呼籲失主認領失物。（facebook圖片）

從深水埗電子特賣城發布的照片可見，金粒上印有「寶生銀行」4字，並用透明袋裝着。特賣城呼籲，若失主見到帖文，可到收銀處問店員取回。

網民留言指出，寶生銀行已不存在，已與中國銀行重組合併為中銀香港，「寶生銀行合併入中銀好耐！冇呢啲啦！」、「寶生銀行，絕咗版嚟㗎啦」、「寶生銀行！歷史肚臍餅」、「寶生，你想有單都難」。

不少網民說笑爭着冒認，「我阿嫲個金喺你度」、「仲有冇貨，一陣過嚟」、「認領人龍到邊？」。有網民擔憂或有貪心的人真的前去店舖冒認，加上特賣城公開金粒模樣，會較難找到真正失主，「咁點樣確定呢一粒黃色嘅物體係來認領嘅失主，抑或佢身上有另外一粒一模一樣做證明配埋一對？」、「出埋圖，冒認嘅人應該好多」、「個個都話係佢，最好有金行張單」、「貴重財物正確送交警署報案，3個月後無人認領歸拾獲者所有」。

有網民表示，通常長者才喜歡買這款金粒及用透明袋裝着，擔心長者未必會使用facebook，「老人家喜歡這樣袋金㗎，寶生老字號，希望真正失主拿回，通常老人家未必在facebook看到這消息」。