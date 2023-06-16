日本旅遊「勿戴金鍊入境」？遊客接連出事　稱被海關當罪犯兼破財

【Visit Japan APP．日本旅遊】韓國赴日旅遊風潮正盛，近來旅遊社團卻出現許多因為身上佩戴金飾，入境日本時遇到問題的網友。



甚至有人因此被「當成罪犯看待」，令網友紛紛警告，「別戴金項鍊去日本」。

韓國外交部對此也呼籲，民眾遊日時應將貴重金飾留在國內保管。

金飾超過這價值原來要付稅 點圖了解更多：

+ 9

綜合《紐西斯通訊社》等韓媒，韓國門戶網站Naver上近來接連有網友回報因為戴金飾出狀況的案例，其中一名網友說明，他5月31日到札幌玩時，在Visit Japan APP上申報他平常戴的金項鍊，海關人員卻將他帶到其他空間，觸摸他全身進行檢查，且他身上每個包包都被打開檢查。

除此之外，海關人員甚至「像看待罪犯一般」跟著他到廁所，讓他感覺很受傷，還不斷重覆對他強調「攜帶黃金到日本要繳稅」。

雙方經過一番僵持後，他只能將金項鍊留在機場並支付保管費，才免於繳稅。

【延伸閱讀】台灣網紅愛莉莎莎遊香港 稱被藥房店員詐騙：離開時全身都沒錢了（點圖放大閱讀）：

+ 19

先前也有一名韓國民眾到熊本享受溫泉之旅，卻因沒有申報身上的金項鍊，被依違反日本關稅法嫌疑拘留7小時接受調查。當時他佩戴的純金項鍊重75公克，時價約600萬韓元（約港幣36,800元）。

韓國外交部對此在海外旅行安全網站上證實，「近來我國國民入境日本過程中，經常出現因日本海關加強審查發生不便的案例」，呼籲民眾將平時佩戴的貴重金飾留在國內。

【延伸閱讀】一家三口酒店Check-in被攔下 因只訂1間雙人房出事：從未遇過！（點圖放大閱讀）：

+ 18

韓媒指出，攜帶黃金製品入境日本時，不論其純度、重量及佩戴與否，都必須填寫「攜帶品、後送物品申報單」，一旦價值超過20萬日圓（近港幣11,000元）免稅範圍，就得繳納消費稅。

純度90%以上的黃金或黃金製品若重量超過1公斤，還必須填寫「支付方式等攜帶進口申報單」，若在未申報的狀況下攜帶金戒指、手鐲或項鍊等金飾，恐怕因違反日本關稅法被開罰或金飾被扣押。

【延伸閱讀】日本旅遊｜日圓跌至新低卻盛傳即將反彈 外匯專家教點換錢最划算（點圖放大閱讀）：

+ 13

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】