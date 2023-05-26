可愛！日本發現新物種　撞樣章魚小香腸　藏身螃蟹體表鹿兒島限定

外表看起來很可口吧？網上日前瘋傳日本有研究團隊發現新物種，鹿兒島大學研究所與鹿兒島水族館的研究團隊，在當地河流的毛蟹身上發現寄生生物，主要以蟹身上的藻類碎屑為食，身體白色有5隻觸手，但外型和「章魚小香腸」撞樣，連研究員都大讚可愛。雖然事件引起熱議，但實際上相關發現原來在去年8月已公布，至近日被熱傳。



山太郎寄生角蟲看起來像章魚小香腸。（TBS NEWS截圖）

網上日前瘋傳日本發現新物種，獲多個華文媒體報道，鹿兒島大學研究所和鹿兒島水族館展開研究，在當地大隅半島的河流，在俗稱「山太郎蟹」（日本絨螯蟹、又稱毛蟹）的螃蟹身上發現新物種寄生生物，被稱作「山太郎寄生角蟲」，該蟹屬常見的食用蟹。

山太郎寄生角蟲全身白色，長1至5毫米，有5隻觸手，但牠身短腳短的模樣，令研究團成員上野大輔副教授也大讚可愛，而且外表令人聯想起便當內常見菜式的章魚香腸，即將香腸一端鎅花裝成章魚模樣，研究團隊成員們都很喜歡這個新物種。

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研究團隊指山太郎寄生角蟲是和淡水蟹共存物種，吃蟹身上的藻類屑碎維生。雖然山太郎寄生角蟲在鹿兒島縣內相當多，應該不少當地人在不知情下吃下這種蟲，但一離開鹿兒島就不見蹤影，推測只有生活在乾淨河川的螃蟹身上才有，這種蟲的出現，代表附近水質乾淨。

翻查資料，相關發現在去年8月已公布，而這項發現已被刊登在學術期刊。山太郎寄生角蟲在Twitter也引起討論，大批網民讚牠很可愛，「還有很多未知的小生物」、「看着像是鐵板上烤的」、「可能是太空生命體」。

（綜合）