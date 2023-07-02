高考釘子戶！56歲大叔40年赴考27次　今年用AI貼題　點知成績更差

他鍥而不捨地每年都去參加高校考試，是為了創造失敗紀錄嗎？四川成都56歲「高考釘子戶」梁實，過去一直考不上理想的大學，但他屢敗屢戰，今年已是第27次參加高考，還備試時使用近期大熱的人工智能（AI）輔助，預測高考作文題目，練習寫作，梁實在高考前2天受訪時還信心滿滿地說「今年我覺得應該有一個突破吧」。惟世事總是不能盡如人意，梁實從試場步出受訪時已心知不妙，直言「文綜出現了一個重大失誤」，稱不夠時間作答兩道大題。近日成績公布，他總分只有424分，距離四川省文科二本線還相差34分，大學夢碎，令他對高考的執念開始動搖，氣餒道「（明年）也可能就放棄」，但又揚言「如果明年真正要幹呢，明年不把它考起，我梁都不姓」。



四川成都56歲的梁實是「高考釘子戶」，40年間共參加27次高考。（「四川觀察」微博圖片）

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據內媒報道，今年56歲的梁實，於30年前、1983年第一次參加高考，惟成績未如理想。對高考有無比執念的他，在40年間已參加了27次高考，常把「考重本」、「念川大」掛在嘴邊。2018年時他的高考成績最好，考獲469分，超出當年理科二本線11分。2022年是他第26次參加高考，以往專攻理科的他，一改作風，第一次作出與前25次不同的選擇，改考文科，去年高考分數為428分，未達二本線分數。

梁實在開考前2天受訪，透露備試時使用近期大熱的人工智能（AI）輔助，預測高考作文題目，練習寫作，時常感嘆AI速度太快，能上知天文下知地理。他當時信心滿滿地表示，「今年我覺得應該有一個突破吧，我現在還是充滿着信心」，又誓言一定抓緊讀大學的機會，「我要是考上，我肯定是去讀這4年的，我怎麼可能放棄上學的機會，我沒想過會失敗，我想這次肯定會成功」，試前預估自己總分會達560分。

四川成都56歲的梁實是「高考釘子戶」，40年間共參加27次高考。（「四川觀察」微博圖片）

惟理想總是與現實有落差，6月8日，他從考場步出受訪時，向內媒記者透露自己表現欠佳，「這個文綜出現了一個重大失誤，也是前半部分時間耽擱有點長，我想着盡量把這個字寫好點，答完美一點」，後來才發現時間不夠用，考試時間還剩幾分鐘的時候，「還有兩道大題沒答」。

6月23日，四川高考成績公布，梁實總分考獲424分，他查分後一直嘆氣，無奈道「雖然說我覺得這一次考試是有點兒失敗，但是我想的話，無論如何不會低於去年這個分」。奈何今年成績比去年還差，為梁實帶來沉重打擊，被問到明年會否繼續參加高考時，梁實皺着眉頭回答「現在我根本沒得辦法說，（明年）也可能就放棄，如果明年真正要幹呢，明年不把它考起，我梁都不姓」。

不少網民勸梁實早點認清事實，放棄再報高考，「題是越來越難了，幾十歲跟十八歲的小孩比腦袋，真的不行了，面對現實」、「歲數大了記憶怎麼可能和二十多的一樣，考不高也很正常啊，知識點反復看都不一定能記得住」、「別再考了，真不想再看他的新聞了」、「實在不行就放棄吧，有些人實在沒有考試的天賦不服不行的」、「每年高考都有他的新聞，真有種蹭熱度的感覺，其實他的水平也就430左右，真心覺得沒必要再考了」。

不過也有網民佩服梁實的堅持，勉勵他繼續追求想做的事，「評論怎麼都在潑冷水啊，一輩子有一件堅持的事真的很酷好嗎！不管他把這當做愛好還是追求，他那個年代的基礎教育肯定不如現在，而且在這個年紀有勇氣和年輕人比拼就是很厲害啊」、「不管怎麼樣很佩服你的堅持，希望未來的你前程似錦！」。

（綜合）