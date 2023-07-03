好驚！飯菜飄香引巨鱷闖入屋討吃　全家嚇到跳上枱　超狂影片瘋傳

煮飯太香險釀殺身之禍？！內地有一家人在吃晚飯時，大門突然被打開來了「不速之客」想一起吃，來者竟然1條體型巨大的鱷魚！眾人嚇得極速跳到桌上，鱷魚看來似是來討吃，屋主連忙丟了幾塊肉給牠，幸成功將牠打發離開。影片在網絡上瘋傳，畫面讓人感到十分驚嚇。



屋主一家晚飯時懷疑飯菜太香，吸引了他養殖的鱷魚闖入屋討吃。（影片截圖）

綜合內媒報道，事發時，居於海南的屋主與家人準備吃晚飯，不知是否飯菜太香，吸引到「不速之客」到來，屋主見大門突然被打開，出現的卻是一條來勢洶洶的巨型鱷魚，所有人嚇到立即跳到桌上躲避，懼怕成為鱷魚的晚餐。

屋主見家人十分緊張，為了化解這場危機，遂將幾塊肉扔向鱷魚，討吃成功的鱷魚，吃了肉後竟施施然退出離開。屋主能夠冷靜應對，全因他本身從事鱷魚養殖業，闖進他家的鱷魚是他所飼養的。屋主笑指這情況見怪不怪：「牠經常爬上來，應該是餓了來取餐而已，拿了兩塊肉就走了」。

屋主扔了幾塊肉給巨鱷，成功打發牠離開。（影片截圖）

拍下過程的影片在網上瘋傳，獲得50萬瀏覽次數，場面讓不少網民感到驚嚇，亦有不少人笑稱：「鱷魚：大家都冷靜點，過來蹭個飯而已」、「鱷魚會爬樹，是真的很恐怖」。

海南地區有不少鱷魚養殖場，這些地區本來依靠傳統農耕產業，但2015年開設第一家養殖場後，村民紛紛投入這產業，打造成鱷魚研發養殖及銷售產業市場，更設置觀光園區供人欣賞鱷魚。