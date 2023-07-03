醜出國際！港人新加坡大聲交談嘈走食客　懶理店員勸喻　結局超糗

【文明旅遊】出外旅遊須自律顧己及人！有港男於網上發文分享在新加坡目擊港人出糗情況，指有多名香港人在內的一行十多人，在新加坡一間書店咖啡室内飲下午茶時，「最嘈就係嗰兩個香港人，講嘢愈講愈興起就愈大聲，影響他人閱讀」，結果書店經理出聲提醒保持安靜，惟不一會又愈嚟愈大聲，再被咖啡室員工提醒，卻仍未有收斂，最終糗大了，令樓主無奈感嘆「提醒一下……香港人出外都要自律一下，為別人着想」。

帖文引來網民熱議，認為出門在外要多自律顧及他人，「歧視唔係因為你係乜嘢人，而係你嘅行為」、「香港人都愈來愈多呢啲人，搭車電話開大聲，講電話大大聲，講嘢大大聲完全唔覺得騷擾人」。



有港男於網上發文指，多名香港人在內的一行十多人，在新加坡一間書咖啡室内飲下午茶時，「最嘈就係嗰兩個香港人，講嘢愈講愈興起就愈大聲，影響他人閱讀」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該港男周日（7月2日）於Facebook群組「西環變幻時」發文表示，當日有包含至少2名香港人在內的一行十多人，在新加坡歐南園附近一間書店咖啡室内飲下午茶，然而行為令人側目，「最嘈就係嗰兩個香港人，講嘢愈講愈興起就愈大聲，影響他人閱讀」。

樓主分享港人在新加坡不文明事件。（資料圖片）

樓主指出，由於相關行為騷擾到其他人，書店經理要出聲提醒保持相關人士安靜，但不一會又故態復萌「愈嚟愈大聲」，於是相關人士再被咖啡室員工提醒安靜；然而相關人士未有收斂，「嘈到其他食客走晒」，終被新入來的顧客大聲「Sh...」，尷尬大了。

目擊事件的樓主無奈感嘆，「我就冇理佢哋講乜…但係員工+顧客對香港人印象一定有負面影響。提醒一下…香港人出外都要自律一下，為別人着想…」。

出門在外，一定要自律。（《花樣年華》劇照）

帖文引來網民熱議，認為香港人質素有待改善，「香港人都愈來愈多呢啲人，搭車電話開大聲，講電話大大聲，講嘢大大聲完全唔覺得騷擾人」、「真，我住台灣，捷運同旅遊區遇過太多講嘢好大聲嘅香港人，仲要完全唔知自己講嘢大聲，全世界望住都唔識收斂」、「香港有幾多人真係會『為別人着想』字典裏面有『自律』」。

也有網民表示，世界各地都有「無品」的人，並非只有香港，認為最重要是自律，「歧視唔係因為你係乜嘢人，而係你嘅行為」。