疑內地客坐港珠澳大橋金巴被「訓話」　車長喊：勿飲食、戴安全帶

為免帶來衛生問題及影響車上其他乘客，公共交通工具上都會貼有「請勿飲食」的提醒告示。最近社交平台卻流傳1段影片，顯示1名港珠澳大橋穿梭巴士的車長非常勞氣地「教育」乘客，叫他們佩戴好安全帶，以及切勿飲食。事後有網民推測，懷疑車上的內地旅客不熟悉在香港巴士的規定，故一上車便吃東西，又指車長與乘客有一段距離，故不厭其煩的喊話，十分有耐性。

由於片中亦拍攝到一大堆行李被放置下層的走廊通道空間，呈完全阻塞狀況，不少網民紛紛批評非常危險，指遇上意外時會影響逃生。不過同時也有網民稱該做法在港珠澳大橋穿梭巴士上很常見，「港珠澳巴士係咁排啲篋，因為中門上冇企位」。



網上流傳影片顯示1名港珠澳大橋穿梭巴士的車長非常勞氣地「教育」乘客，叫他們佩戴好安全帶和切勿飲食，而走廊通道則被行李篋塞滿。（facebook群組影片截圖）

有網民周日（2日）將相關影片上傳至facebook群組，片中顯示1名港珠澳大橋穿梭巴士車長離開駕駛座，站在下層走廊通道，對着廂內乘客方向作出「教育」訓話，他提醒乘客「把安全帶綁好，安全帶，不能在這裏吃東西啊」，其中有下層乘客聞言便開始找安全帶的位置，車長後來回到駕駛座。影片亦顯示有至少10件行李被放置在駕駛座與樓梯口之間走廊通道，把空間完全「塞死」。

片段隨即引來網民熱議，不少人批評行李的擺放方法不但影響他人，而且非常危險，「排篋先係重點，其他人點上？」、「根本應該用旅遊巴，有行李櫃，唔應該用呢啲車，而家會影響逃生」；惟有其他網民則指出，港珠澳大橋穿梭巴士放行李的方法有別於一般巴士，因為乘客在後門上落，也不設企位，「港珠澳巴士係咁排啲篋，因為中門上冇企位」、「用呢款巴士冇問題，但行李唔可以擺滿行人通道，遇到車禍，乘客未能第一時間離開車廂，可以好大檸樂」。

片段顯示1名港珠澳大橋穿梭巴士車長離開駕駛座，站在下層走廊通道，對着廂內乘客方向作出「教育」訓話。（facebook群組影片截圖）

另外，有網民則認同車長的做法，以乘客的安全為上，「司機可以唔開車」、「做壞規矩，遇到咁一定唔開車」、「眼神充滿無奈感覺帶着一群幼兒園的出遊般」。

據港珠澳大橋穿梭巴士《乘客須知及守則》，當巴士已滿座或行李架已滿載時，公司職員有權拒絕候車人士繼續登車，並安排乘坐其他班次，而為了保障乘客的安全及行車順利，乘客有責任保持樓梯及閘門通道暢通無阻；所有乘客於車輛行駛時，如座位設有安全帶，乘客必須佩戴，亦不得站立和在車廂內走動；乘客不可於車廂內喧嘩、吸煙、飲食，吐涎或丟棄垃圾。