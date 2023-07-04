迷信婦懷孕37周想開刀：師傅擇咗日　醫生1原因拒絕　網民斥無腦

對於父母來說，子女的健康應是最重要的事，但有人竟因迷信而另有選擇。有準備分娩的孕婦日前發文，指找了命理師傅為孩子擇日剖腹生產，惟對方建議的日子為懷孕37周又5天，因未夠38周而遭醫生以「未足月」為由拒絕開刀。該孕婦於是向其他媽媽請教，希望獲介紹願意為懷孕37周孕婦開刀的婦科醫生。帖文引來討論，不少人批評樓主過份迷信，行為有如以胎兒性命冒險，不過也有媽媽指37周在醫學上算「足月」，但應諮詢醫生再作決定。



有孕婦指找了命理師傅為孩子擇日剖腹生產，惟對方建議的日子為懷孕37周又5天，因未夠38周而遭醫生以「未足月」為由拒絕開刀。（《BB來了》劇照）

該名孕婦於facebook群組發文，表示打算入院剖腹生產，亦請教了命理師傅，為孩子擇日開刀。不過師傅所選的日子為懷孕37周又5天，她與主診醫生討論後，遭醫生以未夠38周、「未足月」為由拒絕於她的心儀日子開刀。

孕婦於是請教其他媽媽級網民，希望獲介紹願意為懷孕37周孕婦開刀的婦科醫生，「請問有冇醫生可以37周5（日）就開刀？師傅擇咗呢日，但差2日才38周」。她續指，早前已詢問主診醫生有關懷孕周期的計算方法，指曾希望以月經週期推算，但遭否決，「我話計period（月經週期），醫生唔畀，都答我要以超聲波為準」。

不少人批評樓主過份迷信，行為有如以胎兒性命冒險。（《BB來了》劇照）

帖文引來一眾媽媽網民討論，不少人批評樓主過於迷信，應將胎兒健康放於首位，「今日先知原來有人係會咁迷信擇日呢樣嘢，而唔係為咗個B嘅身體健康着想」、「咁大個人都仲咁幼稚，寧願信啲神棍講嘢，都唔想BB足月健康出世，BB有你哋呢啲父母都唔知係好事定壞事」、「雖然37周都係足月，但係冇任特殊醫療需要，單純為咗擇日子而37周攞BB出嚟，真係聞所未聞」。

不過也有媽媽分享個人經歷，指醫學上懷孕37周已算「足月」，部分醫生或願意為孕婦「開刀」，但最終仍要按實際健康狀況決定，「其實38周比較穩陣，不過差2天應該問題不大。不過最重要係跟開你嗰個醫生當日是否可幫你，這比任何時辰八字重要」。面對網民的意見，該孕婦其後留言回應，表示「當然最後會按醫生專業意見」再作決定。