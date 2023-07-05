驚！出門半個月居所竟被霸佔　男子見3屋霸真身傻眼尷尬：想哭…

只是出趟遠門，家居竟然被霸佔了？內地湖北1名男子離家半個月，沒想到卻發現居所已被「不速之客」佔據，且發現對方「真身」後令他傻眼尷尬，感嘆「家裏全是鳥屎啊，想哭到說不出話來…」。



內地湖北1名男子離家半個月，沒想到回家卻發現已被小貓頭鷹佔據（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事件於6月11日揭發，湖北恩施1名高姓男子出遠門半個月後，晚上回家準備睡覺，詎料一打開門家門，竟發現居鬂已被3隻小貓頭鷹「佔據」，「半個月沒回家，一開門，三雙眼睛望着我，大眼對小眼，三隻小貓頭鷹就這麼把我望着，我也很尷尬」。更慘的是，高男指小貓頭鷹們似乎待在房子已久，「家裏全是鳥屎啊，想哭到說不出話來」。

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高男表示，由於他家附近都是山，出現野生動物並不奇怪，但他肯定自己外出時確實有鎖好門窗，估計貓頭鷹們是從沒有封住的冷氣管道進入屋內，「那兒有一個空調（冷氣）的管道沒有封，可能是大貓頭鷹進來，然後把牠們帶進來，或者就在裏面孵化出來的吧，可能這個空間牠覺得比較安全吧。可能也比較暖和」。

高男之後用毛巾包裹小貓頭鷹放置於窗台，直到貓頭鷹媽媽現身把幼鳥們帶走。

高男之後用毛巾包裹小貓頭鷹放置於窗台，直到貓頭鷹媽媽現身把幼鳥們帶走。（影片截圖）

事件引來網民熱議，網民大讚小貓頭鷹「可愛」，「半個月沒人居住，這房子該屬於可愛貓貓了」。也有網民笑言，「傳說中的『夜貓子進宅』」、「互相都尷尬了吧」。