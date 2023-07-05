罕見！約旦男胃痛求醫　檢查結果指「懷孕」　再檢查原來是…

難道現今科技發展已如此成熟，連男士都可以生育了嗎？較早前約旦有中年男士因胃痛不適求醫，經檢查後竟發現他「懷孕」，醫生就結果存疑，便為其進行額外檢查，最終發現原來是和他的腫瘤分泌的妊娠激素有關，並非真正懷孕。對此，負責為其治療的醫生指這是非常罕見個案，絕非普遍出現的醫學現象。



約旦有中年男士因胃痛不適求醫，檢查後證實「懷孕」，醫生其後為他進行額外檢查，終發現原來和他的腫瘤所分泌的妊娠激素有關，並非真正懷孕。（GettyImages／示意圖）

外媒報道，約旦組織病理學專家法薩克（Hussam Abu Farsakh）在阿拉伯電視台節目中分享這宗罕見病例，一名42歲男子因為難忍多時胃部左側劇痛，便到住處鄰近診所求醫，不料檢查結果竟顯示「懷孕呈陽性」，結果讓眾人非常震驚。

法薩克雖然對此感愕然，不過仍對男士能懷孕結果存疑，便為其進行額外檢查，最終發現原來他體內的腫瘤轉移到肝臟，導致代謝懷孕激素肝臟出現異常，讓男子懷孕激素數值過高，至懷孕呈陽性程度。法薩克透過為對方進行電腦斷層掃描（CT），「我們獲得了多個腫瘤樣本。顯微鏡檢查顯示腫瘤正在分泌妊娠激素，導致妊娠試驗呈陽性」，他其後表示，男子個案並不是醫學現象，而是屬於罕見醫學異常情況。

據國民保健署（National Health Service），所有妊娠測試都會檢測人絨毛膜促性腺激素 （Human chorionic gonadotropin，hCG）。那是一種糖蛋白激素，由胎盤滋胚層細胞分泌，當受孕後體內hCG指數將會顯着提高，而透過檢查血漿和尿液中的hCG指數，為確認是否懷孕的其中一個方法。

（綜合）