兩男患「癌王」醫生一睇年齡驚呆　列5大共通點：長期胃痛要小心

胰臟癌被稱為「癌中之王」，症狀不明顯較難發現，許多患者確診罹癌時多已晚期，因此也有「沉默的殺手」之稱。



台灣胰臟醫生林相宏近日分享2例遇過最年輕的胰臟癌病患，年僅31歲和40歲，令他驚呼：「下巴都快掉下來！」

而他也列出2人的5大共通點，呼籲大眾「不要再抽煙了，拜託」。

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林相宏在臉書專頁發文指出，該名31歲男病患很幸運地在腫瘤很小時就引起「胰臟炎」而掛急診，透過內視鏡超音波檢查，很早期就診斷出胰臟癌，進行轉診開刀，不過另一名40歲男患者就因為症狀不明顯，胃悶、悶痛3個月，體重下降，到院時已經肝臟轉移了。林相宏列出2名病患的共通點，首先就是有抽煙習慣，這占了胰臟癌患者的4分之1，抽煙罹癌風險高3倍，罹癌也比平均年齡早10年，且要戒煙10年以上才能降低風險，更有研究顯示吸入二手煙也會增加胰臟癌機率；接著2人都有胃痛、胃口不佳的症狀，長期胃痛超過1至2個月，吃胃藥都沒效果就要小心。

第三點為「痛到背後」，林相宏說明，胰臟位於後腹腔，當腫瘤壓迫神經時就可能引發背痛，不過當此症狀出現時代表腫瘤已經較大了；第四點是「體重減輕」，一般人都是出現此狀況才會就醫，但這已是晚期症狀，大部分都為時已晚；最後則是「腹部超音波都無法診斷」，2人在診斷胰臟癌前期1至2個月都曾照過腹部超音波，「不是說正常就是說看不清楚胰臟」。林相宏也提到，這2人是他遇過最年輕的胰臟癌患者，聽到當下真的下巴都快掉下來，2名病患都沒有做「基因檢測」，或許基因也是一大問題，不過為了自己和家人的健康，「請戒煙，以免後悔已經來不及」。

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