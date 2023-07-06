市民執野生雀鳥回家養　離奇頻咬腳下場悲慘　嘉道理農場籲勿私養

好心有時會做壞事。部份市民在街上見到野生雀鳥，可能帶回家做寵物，嘉道理農場暨植物園7月5日分享令人痛心的個案，有女市民去年街上執到1隻白頭鵯幼鳥，在網友鼓勵下決定自行拯救，帶回家做寵物，後來發現鳥兒不斷咬腳，腳趾紅腫，聽從網民建議到寵物點買藥自行治療，至上月才帶到拯救中心。由於雀鳥左腳腳骨骼已外露、右腳曾骨折、腳趾壞死等，如果截肢會令每隻腳只剩1隻腳趾甚至無腳趾，嚴重影響活動力外還會承受巨大痛苦，終決定人道毀滅。



農場提醒照顧野生雀鳥需要專業知識和經驗，市民如發現野生雀鳥受傷應交由他們處理。而據《野生動物保護條例 （第170章）》，所有野生雀鳥屬受保護野生動物，除有特別許可外，不得管有或控制。



有市民上月將1隻野生的白頭鵯帶回家當寵物養，後來發現牠不停咬腳，帶到嘉道理農場的拯救中心。（「嘉道理農場暨植物園 Kadoorie Farm and Botanic Garden」fb專頁圖片）

嘉道理農場暨植物園在facebook專頁分享一則令人痛心的個案，「1隻不斷咬自己對腳嘅雀仔」，並貼出1隻「白頭鵯」照片，「望落正正常常，原來承受着極大痛苦」。上月初，有市民將1隻成年白頭鵯帶到拯救中心，稱上年8月在街上執到，當時仍是幼鳥，她在社交平台求助後，「一啲『有心人』同『有經驗人士』建議佢自行拯救」，有網友認為是緣分，應收養作寵物。

市民決定飼養該鳥，直至去年尾，她留意到雀仔不斷出現咬腳行為，腳趾出現紅腫，她再度上網求助，「今次有人建議她去雀仔街嘅寵物店購買一啲藥物自行為雀仔治療」，但這次鳥兒的情況在數個月內不斷惡化，終決定向拯救中心求助。

拯救中心的復育員為雀鳥做初步檢查，發現2隻腳已嚴重受創，市民稱「唔知點解佢一直咬自己雙腳，已經盡力但搞佢唔掂，你哋一定要做下好心幫下佢」。復育員聽到也相當無言，高級獸醫檢查後作診斷，鳥兒左腳第3隻腳骨骼外露、右腳小腿曾經骨折，第3隻腳趾已壞死。

專頁指正常情況下，如果只有1、2隻腳趾出問題，仍可選擇部份截肢，「但係呢隻雀仔有問題嘅部份實在太多」，若將所有問題腳趾都截肢，牠每隻腳只會剩下1隻甚至無腳趾，做法除了不人道外，還會嚴重影響雀鳥行動力，承受巨大痛苦，「我們幫佢嘅方法就只能夠係忍痛將佢送走，結束佢短暫而又痛苦嘅一生」，為鳥兒進行安樂死（人道毀滅）。

專頁提醒網上充斥照顧野生幼鳥教學，理解市民的出發點是想幫助雀鳥，但野生動物復育並不簡單，照顧野生動物除了需要愛，更需要專業知識和經驗，又說如當時將白頭鵯送到拯救中心，現在可能已能回歸大自然，「絕對唔會需要承受過去幾個月嘅痛苦」。嘉道理的動物救援隊會盡力治療每隻動物，如發現野生動物受傷，可交給他們處理，別將野生動物收作私養寵物。

嘉道理農場提醒，如市民發現野生動物受傷，可交給他們處理，別將野生動物收作私養寵物。（資料圖片／顏銘輝攝）

事件令網民難過「聽到都心痛」，形容是「無知累事」，部份動物義工會呼籲市民別將雀鳥交給嘉道理農場，「啲所謂『熱心義工』就會話『SPCA KFBG淨係啪雀唔好搵佢哋』」。

據《野生動物保護條例 （第170章）》，所有野生雀鳥屬受保護野生動物，除有特別許可外，不得管有或控制，香港境內所有野生雀鳥及牠們的蛋及巢都受保護，不得取走、移走、損害、銷毀或故意干擾。

據漁護署香港濕地公園資料，白頭鵯又名白頭翁，是香港常見雀鳥。白頭鵯出沒地方十分廣泛，除了郊野地區外，也常見於市區公園，全年均可找到其蹤影。白頭鵯的叫聲甚為響亮，人們往往未見其影，先聞其聲。嘉道理農場網站資料提醒，公眾擅自飼養本地野生雀鳥即屬違法，人工飼養野生雀鳥是別無他法下的最後選擇，相關人士必須有牌照。

（綜合）