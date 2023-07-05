挑戰第一城？外賣員被極速鎖車怒吼：唔開工都同你玩　職員咁回應

沙田第一城鎖車隊極速鎖車令駕車人士「聞風喪膽」，但將軍澳這個商場想挑戰「鎖車」地位？本港網絡瘋傳一段「外賣仔大戰鎖車隊」影片，指有外賣員送外賣泊電單車不足10分鐘就被鎖車，怒極與鎖車隊職員「開火」，明言「咁樣鎖車法喎，我唔開工都同你玩啊！」，而鎖車隊職員1句回應，令外賣員火氣更盛，反問：「咁我泊車泊邊啊？我攞餐啊大佬！」

影片引來網民熱議，有人同情外賣員遭遇，但亦有網民認為外賣員做法不妥，「送外賣大晒？老馮X泊？」、「個個都係咁，條路仲得嘅？」、「送外賣都要跟返私人地方的規則㗎」。



有外賣員送外賣泊電單車不足10分鐘就被鎖車，怒極與鎖車隊職員「開火」。（影片截圖）

有外賣員周一（7月3日）於Facebook群組「香港炒車關注組」上載影片，留言「送個外賣都鎖人車…」。

影片長32秒，地點在一個商場門口停車位置，外賣員正連珠與商車職員爭執，「無可能10分鐘鎖車架嘛，一入嚟就鎖，上去等個餐你就鎖車，有無可能啫？」、「無理由連警告都無㗎嘛，你哋啱唔啱啊？」，更明言「咁樣鎖車法喎，我唔開工都同你玩啊！」。

外賣員大戰極速鎖車隊過程逐格睇▼▼▼

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在外賣員不斷質問下，商場職員回應，「已經警告你啦，鎖車地帶，先生！」，惟外賣員不滿職員回應，怒氣更盛反問：「咁我泊車泊邊啊？我攞餐啊大佬！」

（影片截圖）

影片引來網民熱議，有網民認出事發地點為將軍澳的商場，也有網民同情外賣員遭遇，「應該要有電單車外賣送餐泊車區」、「呢個商場好快俾外賣仔blacklist」。

但亦有不少網民批評該外賣員行為，「送外賣大晒，老馮x泊？」、「做外賣係咁架啦！違泊就要罰錢」、「邊度話送外賣唔會鎖車？」、「鎖車地帶呀大佬，唔好話10分鐘，5分鐘鎖都係合理，如果個個拎外賣都泊10分鐘仲得了」、「唔鎖係人情，鎖你係道理，自己錯仲要嘈，人情味無錯係要有，但唔係老馮」、「送外賣都要跟返私人地方的規則㗎」。