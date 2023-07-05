太和出現貓頭鷹！深夜3隻站圍欄頂好得意　街坊：佢寄完信畀哈利

好可愛呀！有太和街坊今日（7月5日）凌晨在街坊群組上傳照片及影片，指在區內發現貓頭鷹出沒，有3隻站在球場圍欄網頂位置，其中一隻還即場表演180度「擰頭」向後望絕技。網民大讚得意，又聯想起《哈利波特》中貓頭鷹送入學信一幕，「佢哋可能啱啱寄完信比哈利抖下氣，等緊鄧不利多啫」，但好奇為何牠們如此接近民居，有街坊認為和區內出現老鼠有關。



有太和街坊拍到區內有貓頭鷹出沒。（fb群組「大埔TAI PO」影片截圖）

樓主凌晨在facebook群組「大埔TAI PO」發帖，指在區內發現貓頭鷹，影片所見，3隻貓頭鷹站在球場圍欄網頂部，其中一隻即場表演180度「擰頭」看後方。另一張照片就拍到貓頭鷹「望鏡頭」。

樓主表示：「大家夜歸時，不妨抬高頭望望，會有意想不到的驚喜，地點太和，有3隻。」他又教路，大家夜歸時留意一下有沒有聽到片段中的貓頭鷹叫聲，如果聽到可以抬頭尋找，「又或者大家現在伸個頭出窗口都有機會聽到佢哋嘅叫聲，因為都好易認」。

帖文吸引逾千人點讚，「好得意」、「咁細隻是否BB」、「又幾cutie喎」，有街坊亦上傳圖片，指上星期已發現有貓頭鷹，「太和真係大自然嘅福地，除咗貓頭鷹同小白鷺，我前排仲見到螢火蟲」。有網民聯想到《哈利波特》系列中，魔法學校會以貓頭鷹送入學信，笑言是「太和霍格華茲」、「佢哋可能啱啱寄完信比哈利抖下氣，等緊鄧不利多啫！」。

有街坊指上星期已發現區內有貓頭鷹。（fb群組「大埔TAI PO」圖片）

不過，有街坊認真提醒勿公開貓頭鷹出沒的具體位置，以免有人前去打擾或刻意攻擊，「千祈唔好開地點」。網民好奇為何貓頭鷹如此接近民居，街坊認為和區內有老鼠有關，事實上區內不少群組都有街坊反映鼠患問題，需安排藥餌、鼠膠及鼠籠，「應該附近有老鼠」、「市民嘅清道夫」，樓主亦回應稱「9成係，因為呢頭只有老鼠畀佢食」。

（facebook群組「大埔TAI PO」）